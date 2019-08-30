Cep telefonları radyasyon yayıyor mu?

30.08.2019 09:38

Yapılan bir araştırmada cep telefonların yaydığı radyasyon miktarının uluslararası kuruluşların belirlediği ve şirketlerin belirttiği miktardan ortalama üç kat fazla olduğu tespit edildi.



3G ve 4G bağlantıya sahip çeşitli telefon modelleri üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, cep telefonlarının Federal İletişim Komisyonu (FCC) tarafından belirlenen üst sınırdan daha fazla radyasyon yaydığı ve bu değerlerin şirketlerin açıkladığı miktarların çok üzerinde olduğu ortaya çıktı. Euronews.com'da Görüntüle