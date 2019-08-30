Cep telefonları radyasyon yayıyor mu?

Cep telefonları radyasyon yayıyor mu?

Yapılan bir araştırmada cep telefonların yaydığı radyasyon miktarının uluslararası kuruluşların belirlediği ve şirketlerin belirttiği miktardan ortalama üç kat fazla olduğu tespit edildi.

30.08.2019 09:38
Cep telefonları radyasyon yayıyor mu?

Yapılan bir araştırmada cep telefonların yaydığı radyasyon miktarının uluslararası kuruluşların belirlediği ve şirketlerin belirttiği miktardan ortalama üç kat fazla olduğu tespit edildi.


3G ve 4G bağlantıya sahip çeşitli telefon modelleri üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, cep telefonlarının Federal İletişim Komisyonu (FCC) tarafından belirlenen üst sınırdan daha fazla radyasyon yaydığı ve bu değerlerin şirketlerin açıkladığı miktarların çok üzerinde olduğu ortaya çıktı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et