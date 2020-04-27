Cep Telefonları Koronavirüse Davetiye Çıkarıyor Neredeyse bütün dünyanın tek gündemi haline gelen koronavirüs ile ilgili cep telefonu detayına değinildi.

Neredeyse bütün dünyanın tek gündemi haline gelen koronavirüs ile ilgili cep telefonu detayına değinildi. Temizliğin çok büyük bir öneme sahip olduğu bu salgın ile mücadele için uzmanlar bazı uyarılarda bulundu.

Her geçen gün hasta ve ölen kişi sayısının arttığı pandemi vakası giderek her yere yayılıyor. Uzmanlar bu virüsün son derece bulaşıcı olması nedeniyle başa çıkmanın çok zor olduğunu söylüyor. Ancak bireysel çapta alınacak önlemler hastalığı büyük ölçüde zayıflatabilir. Uzmanlar bu konuda daha çok cep telefonlarına dikkat çekiyor. Virüsün cep telefonlarında birkaç saat canlı kalabilmesi riski uzmanların gözünden kaçmadı.

Cep telefonları düzenli temizlenmeli

Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Nurullah Dikmen, "Güvenli olmayan, bilinmeyen yerlere dokunulduğunda uzun süre cep telefonlarını elde tutmamaya gayret etmekte yarar var. Ayrıca el hijyenine maksimum önem göstermeliyiz. El yıkamanın mümkün olmadığı yerlerde de dezenfektanlarla ellerin temizlenmesi gerekir" diyerek önemli bir ayrıntıya değindi.

Sözlerinin devamında Dikmen, "Cep telefonlarını birkaç saatte bir temizlemeliyiz. Cep telefonlarına zarar vermeyecek şekilde yüzeylerinin temizlenmesi yarar sağlar. Bu noktada temizlik için el antisepsisi için önerilen solüsyonlarla, el antiseptikleri ya da alkol bazlı antiseptikler veya kolonya ile birkaç saat aralıklarla silmek yeterli olacaktır ancak daha da önemlisi el hijyenine dikkat etmektir" ifadelerini kullandı.

Cep telefonlarını temizlemek için dezenfektanın çok önemli olduğunu söyleyen uzmanlar, virüsün yayılmayı durdurması için buna dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Özellikle de cep telefonlarının yüze götürülerek konuşulması da büyük bir tehlike oluşturuyor. Sizce cep telefonları gerçekten de bahsedildiği kadar büyük bir risk barındırıyor mu? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.