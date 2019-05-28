Cep telefonları, elektronik cüzdana dönüşüyor!

Geçtiğimiz yıl Türkiye'de banka ve kredi kartlarıyla 213 milyonu temassız ödeme olmak üzere toplam 1,5 trilyon TL'lik hacimi aşan, 7 milyar adet işlem gerçekleştirildi. Fiziksel kartlar hızla dijitalleşirken, Provision tarafından geliştirilen mobil temassız ödeme teknolojisi kredi kartlarının cep telefonlarına tanımlanmasına ve telefonu POS cihazına yaklaştırarak bir saniyeden kısa sürede ödeme yapılmasına olanak tanıyor.

Mobil temassız ödeme yöntemleri, NFC teknolojisini destekleyen cep telefonlarının yaygınlaşmasıyla hızla artıyor. Statista verilerine göre işlem hacmi son 3 yılda 4 kata yakın büyüme gösteren mobil ödeme seçenekleri, özellikle Asya - Pasifik ülkelerinde %50'ye varan kullanım oranına ulaştı. Gelişmiş bankacılık sektörüyle dünyanın lider ülkeleri arasında yer alan Türkiye'de de temassız ödeme alt yapıları hızla gelişiyor. 15 yıldır ödeme sistemlerine yönelik yazılım çözümleri sunan Provision'ın geliştirdiği mobil temassız ödeme teknolojisi sayesinde kredi kartları cep telefonlarına tanımlanarak, kullanıcılara güvenli "mobil temassız ödeme" deneyimi sunuluyor. Teknoloji, kullanıcılara telefonlarını yalnızca POS cihazına yaklaştırarak temassız ödemeyle alışverişlerini tamamlama imkanı veriyor.

YERLİ VE YABANCI BİRÇOK BANKA TARAFINDAN KULLANILIYOR

Daha önce ING Bank ve Denizbank tarafından kullanılmaya başlanan teknoloji, son olarak Vakıfbank tarafından yaklaşık 15 milyon bireysel müşterisinin kullanımına sunuldu. Provision tarafından geliştirilen bu ürün, aynı zamanda MPTS (Mastercard Payment Transaction Services) aracılığıyla da yerli ve yabancı birçok banka tarafından kullanılıyor.

KREDİ KARTLARININ ÇALINMASI VEYA KAYBOLMASI MOBİL TEMASSIZ ÖDEMEYLE TARİH OLUYOR

Mobil temassız ödemenin kart sahipleri için hızlı, güvenli ve pratik bir teknoloji sunduğunu belirten Provision CEO'su Nihat Karabacak, "Türkiye'de inovatif ödeme yöntemlerinin geliştirilmesi için yerli teknoloji çözümleri üretmeye hızla devam ediyoruz. 2019 yılı başında MasterCard Global ile Türkiye'de bir ilke imza atarak doğrudan Android tabanlı mobil cihazları POS terminallerine dönüştüren SoftPOS uygulamasını hayata geçirmiştik. Diğer taraftan NFC teknolojisine sahip tüm cep telefonlarını banka ve kredi kartlarının tanımlanabildiği birer elektronik cüzdana çevirmeye devam ediyoruz. Geliştirdiğimiz teknolojiyle birlikte, kredi ve banka kartlarının yanı sıra sadakat kartlarının da telefondan yönetilebilmesine imkan tanıyoruz. Kredi kartı çalınması veya kaybolması gibi riskler mobil temassız ödemeyle tarih oluyor" ifadelerini kullandı.

TEMASSIZ ÖDEME 2 YILDA 5 KART ARTTI

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerini inceleyen Provision'a göre, 2018 yılı içerisinde kredi ve banka kartlarından gerçekleştirilen 7 milyar işlemin toplam tutarı 1 milyar 579 milyon TL'ye ulaştı. 66 milyonu bulan kredi kartı sayısına göre ülkemizde kişi başı 2,2 kart düşüyor. 2018 yılında yurt dışında kullanılan kredi kartlarının işlem sayısı 95 milyonu, banka kartlarının işlem sayısı ise 27 milyonu aştı.

Temassız işlem adedi 2016 yılında 45 milyon iken, 2017'de % 96 artış göstererek 88 milyon adede çıktı. 2018'in sonunda ise bir önceki yıla göre yaklaşık 2,5 kat artarak 213 milyon adede ulaştı. 2018 yılının mart ayından itibaren 90 TL'ye çıkan temassız kartlardaki şifresiz işlem limiti kullanıcıların hayatlarını daha da kolaylaştırdı.