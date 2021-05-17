Cep telefoncular sahte basın kartları ile yasağı delmeye kalktı

Afyonkarahisar'da süren 17 günlük kısıtlamanın son günlerinde iki cep telefonu dükkanı sahibi kendilerine yaptıkları sahte basın kartları ile yasağı delmeye kalkıştı.

Afyonkarahisar'da süren 17 günlük kısıtlamanın son günlerinde iki cep telefonu dükkanı sahibi kendilerine yaptıkları sahte basın kartları ile yasağı delmeye kalkıştı. Dükkanların açık olduğunu gören İl Salgın Denetim Ekipleri ise şahıslara tutanak tutunca, şüpheliler ise ellerine aldıkları fotoğraf makineleri ile 112 Komuta Merkezi'ni basmak istedi.

Olay, kent merkezi Burmalı mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde cep telefonu dükkanı işleten Ayhan Y. ve Bünyamin Erol Ş. isimli şahısların dükkanın açık olduğunu ve satış yaptığını gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine İl Salgın Denetim ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler şahıslara tutanak tuttu. Şahıslar ise tutanağa itiraz edip kendilerinin gazeteci olduğunu öne sürüp daha önceden bilinmeyen bir internet sitesi adına hazırlanmış sahte basın kartlarını ibraz ettiler. Ancak buna ikna olmayan denetim ekipleri şahıslara tutanak tutup bölgeden ayrıldı. Bunun üzerine Ayhan Y. ve Bünyamin Erol Ş., isimli şahıslar ise ellerine aldıkları fotoğraf makineleri ile 112 Komuta Merkezi'ni gidip müdür ile görüşmek için içeri girmek istediler. Güvenlik görevlileri ise şahısların durumundan şüphelenip komutaya bilgi verdikten sonra polisten yardım istedi.

İnternet sitesinin domain süresinin bile dolduğu ortaya çıktı

Şahıslar bölgeye polis çağrıldığını duyunca bu defa çark edip komuta önünden ayrıldı. Şahısların güvenlik görevlilerine ise 'bize nasıl tutanak tutulur, müdürden bunun hesabını sormaya geldik' diyerek baskı yapmaya çalıştıkları öne sürüldü.

Yapılan incelemelerde ise şahısların bahsettikleri ve üzerine sahte basın kartı çıkardıkları internet sitesinin uzun zamandır faaliyette olmadığı ve 24 Nisan 2020'de domain süresinin dolduğu öğrenildi.

Olayın ardından tutulan tutanağın Afyonkarahisar Valiliği'ne gönderildiği öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı