"Cep Herkülü" Naim Süleymanoğlu'nun ismi Edirne'de caddeye verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Cep Herkülü" Naim Süleymanoğlu'nun ismi Edirne'de caddeye verildi

'Cep Herkülü' Naim Süleymanoğlu'nun ismi Edirne'de caddeye verildi
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Türk ve dünya spor tarihine adını altın harflerle yazdıran "Cep Herkülü" lakaplı milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun adı Edirne'de caddeye verildi.

Türk ve dünya spor tarihine adını altın harflerle yazdıran "Cep Herkülü" lakaplı milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun adı Edirne'de caddeye verildi.

Fatih Mahallesi'nde Edirne Olimpik Yüzme Havuzu önündeki kavşakta düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, törende yaptığı konuşmada, Naim Süleymanoğlu'nun 1986'da Bulgaristan'daki baskıcı rejimden kaçarak ata topraklarına döndüğünü hatırlattı.

Süleymanoğlu'nun Türkiye'ye getirilmesini sağlayan dönemin başbakanı, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı rahmetle andığını belirten Öztrak, "Naim 1998'de olimpiyat şampiyonu olduğunda yendiği sadece rakipleri değildir. Dünyadaki tüm baskıcı rejimlerdir. Milletlerin erdemleri, azmi ve kararlılığı tarihe Naim gibi evlatlarıyla nakşolunmuştur. Naim Süleymanoğlu sadece bizim değil dünyanın da bir değeridir." diye konuştu.

11 Temmuz'da Bulgaristan'da yapılacak genel seçimlere de değinen Öztrak, oy kullanma hakkı olan çifte vatandaşların seçimlerde mutlaka sandık başına gitmesi gerektiğini vurguladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek de Süleymanoğlu'nun büyük bir kahraman olduğunu belirterek, "Süleymanoğlu'nu izlerken şunu hissediyordum. O bence halter kaldırmıyordu, insan hak ve özgürlükleri için barış için kardeşlik için dünyayı kaldırıyordu. Büyük bir mesaj veriyordu dünyaya Naim." dedi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Naim'in Bulgaristan'daki dönemin totaliter rejiminin baskılarına karşı koyarak Bulgaristan Türklerinin umudu olduğunu dile getirdi.

Konuşması sırasında duygulanan Naim Süleymanoğlu'nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu ise her Türk gencinin "Cep Herkülü" gibi davası peşinde koşarak onu örnek alması gerektiğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından Naim Süleymanoğlu Caddesi'nin açılışı yapıldı.

Törene Bulgaristan'da Türklerin yoğun yaşadığı Kırcaali'nin Mestanlı Belediye Başkanı İlknur Kazım, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile Bulgaristan'dan gelen dernek temsilcileri ile üyeleri katıldı.

'Cep Herkülü' Naim Süleymanoğlu'nun ismi Edirne'de caddeye verildi
'Cep Herkülü' Naim Süleymanoğlu'nun ismi Edirne'de caddeye verildi
'Cep Herkülü' Naim Süleymanoğlu'nun ismi Edirne'de caddeye verildi
'Cep Herkülü' Naim Süleymanoğlu'nun ismi Edirne'de caddeye verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Fuat Oktay Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hasibe Eren Şeyma Subaşı Funda Eryiğit Burcu Biricik
Spor Ali Koç Şenol Güneş Ergin Ataman Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
"Cep Herkülü" Naim Süleymanoğlu'nun ismi Edirne'de caddeye verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.06.2021 14:10:57. #1.13#

title