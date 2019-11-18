Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu'nun 2. ölüm yıl dönümü! Naim Süleymanoğlu kimdir?

18.11.2019 06:00 | Son Güncelleme: 18.11.2019 06:00

Naim Süleymanoğlu nereli? Naim Süleymanoğlu'nun hayatı beyazperdeye aktarıldı. Üst üste elde ettiği şampiyonlukları ile adından söz ettiren halterci, Cep Herkülü olarak anılırdı. Peki, Naim Süleymanoğlu rekoru kaç? İşte tüm ayrıntılar…

NAİM SÜLEYMANOĞLU KİMDİR?

Şampiyon sporcu, 23 Ocak 1967 tarihinde Bulgaristan Ahatlı'da dünyaya geldi. Tüm otoritelere göre tüm zamanların en iyi haltercisi olan Süleymanoğlu, dünya çapında Cep Herkülü olarak anılır.

TOPLAM 46 DEFA REKOR KIRDI

Haltere 1977'de, 9 yaşındayken başladı. 15 yaşında Brezilya'da düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda iki altın madalya alarak şampiyon oldu. On altı yaşında rekorla şampiyon oldu. Böylece halter tarihinde en genç dünya rekortmeni unvanını almayı başardı. Kariyeri boyunca üç Olimpiyat Altın madalyası, yedi Dünya Şampiyonluğu ve altı Avrupa Şampiyonluğu vardır. Tam 46 kez dünya rekoru kırdı. 1984 yılında silkmede ağırlığının 3 katını kaldıran ikinci halterci olarak tarihe geçti.

TÜRKİYE'YE İLTİCA ETTİ

Naim Süleymanoğlu, 1983 – 1986 arasında gençlerde 13, büyüklerde 50 olmak üzere tam altmış üç rekor kırarken, yine bu dönemde Dünya ve Avrupa şampiyonalarında 52, 56 ve 60 kilolarda şampiyonluklar yaşadı. 1984, 1985 ve 1986'da dünyada yılın haltercisi seçildi. Bu dönemde Bulgar Hükümeti'nin Türk isimlerini yasaklaması nedeniyle adı Naum Shalamanov olarak biliniyordu. Bulgaristan'daki baskılardan kurtulmak ve Türkiye adına müsabakalara katılmak için 1986'da Melbourne'de düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda Türkiye Büyükelçiliği'ne sığınarak Türkiye'ye iltica etti. Türkiye'ye ilticasında ve getirilmesinde bizzat Turgut Özal devreye girdi.

Halter alanında birçok başarıya imza atan Naim Süleymanoğlu, 18 Kasım 2017 günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.