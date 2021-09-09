Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filmi oyuncuları kim? Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filmi konusu, oyuncuları ve Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu özeti!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filmi oyuncuları kim? Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filmi konusu, oyuncuları ve Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu özeti!

Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filmi oyuncuları kim? Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filmi konusu, oyuncuları ve Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu özeti!
Haberler.com - Haberler | Gündem

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu konusu, özeti ve Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filmini izleyecek olanların merak ettiği Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu konusu nedir, Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu oyuncuları kimler ve Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu özeti gibi konuları inceliyoruz.

CEP HERKÜLÜ NAİM SÜLEYMANOĞLU FİLMİ KONUSU NEDİR?

İlk Dünya Rekoru'na imza attığında 15 yaşında olan, spor kariyerine 7 Dünya Rekoru, üç farklı olimpiyatta kazandığı 3 Olimpiyat, 6 Avrupa ve 7 Dünya Şampiyonluğu ve daha nice başarılar sığdıran Naim Süleymanoğlu'nun hayatının anlatıldığı filmin yapımcılığını Ayla, Müslüm, Çiçero ve Türk İşi Dondurma filmleriyle adını duyuran Dijital Sanatlar'dan Mustafa Uslu yaparken, yönetmenliğini Özer Feyzioğlu ve senaristliğini ise Barış Pirhasan üstleniyor. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Naim Süleymanoğlu'nu, kendisine neredeyse ikizi kadar benzeyen Hayt Van Eck'in canlandırdığı filmin diğer rollerinde Yetkin Dikinciler, Selen Öztürk, Gürkan Uygun, Renan Bilek, İsmail Hacıoğlu, Bülent Alkış ve Uğur Güneş yer alıyorlar.

CEP HERKÜLÜ NAİM SÜLEYMANOĞLU FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Özer Feyzioğlu

Oyuncular: Hayat Van Eck, Yetkin Dikinciler, Selen Öztürk, Gürkan Uygun, Renan Bilek

Tür: Biyografi, Belgesel

Yapım Yılı: 2019 (141 dk)

Vizyon Tarihi : 22 Kasım 2019 Cuma Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Senaryo: Barış Pirhasan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Faik Öztrak Hulusi Akar Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici
Magazin Münir Özkul Kylie Jenner Yıldız Tilbe Defne Samyeli
Spor Diego Ozan Tufan Şenol Güneş Okay Yokuşlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filmi oyuncuları kim? Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filmi konusu, oyuncuları ve Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu özeti! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 08:07:19. #1.16#

title