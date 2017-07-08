Cep Harçlıklarıyla Kurulan Takım Bal'da

Çankırı'da 4 arkadaş tarafından kurulan 1074 Çankırıspor Kulübü, bu sene Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) oynayacak olmanın mutluluğunu yaşıyor.



Lig hazırlıklarına Atatürk Stadyum'unda başlayan takımı izlemeye gelen Kulüp Başkanı İsa Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1074 Çankırıspor'un isminin Çankırı'nın fetih tarihinden aldığını söyledi.



Kulübü 4 arkadaş kurduklarını hatırlatan Altun, "Biz bu yola esnaf takımı olarak çıktık. Üçüncü sezonumuzda şampiyon olarak takımımızı bölgesel ligde temsil edecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.



Kulübün öncelikli amacının Çankırı'daki gençleri spora alıştırmak ve kötü alışkanlıklarından uzaklaştırmak olduğunu ifade eden Altun, şunları söyledi:



"Bu takım için bütün arkadaşlarımız büyük fedakarlıklar yaptı. Cep harçlıklarımızdan arttırarak ufak ücretlerle kurduğumuz, esnaf arkadaşlarımızın verdiği destekle kurulan bir takımdır. Bunun için mutluyuz ve gururluyuz. Sıfırdan yukarı doğru çıktı ve buralara geldik. Bundan sonra da şehrimizi en iyi yerlere getirmek istiyoruz. Herkesin desteğine ihtiyacımız var. Biz spora gönül verdik arkadaşlar olarak. İlk kurulduğumuzda bizlerle mahalle takımı diye dalga geçtiler. Hiç birini önemsemedik. Bir mahalle takımı olarak başladık ve bu başarıyı yakaladık."



Takım oyuncularından Vasfi Öztürk de aslında acil tıp teknisyeni olarak çalıştığını söyledi.



İşinden fırsat buldukça takımı için çalıştığını aktaran Öztürk, "Arkadaşlarımız gerektiği zaman işlerinden ailelerinde fedakarlık yaparak antrenmanlara katıldılar. Herkes fedakarlık yaparak takımımızı belli bir noktaya getirdi. Bu takımla inşallah uzun soluklu başarılara imza atmak istiyoruz. Mesleğimizin de engel olmasına izin vermeyerek elimizden geldiğince çalışacağız ve takımımızı daha üst liglere taşıyacağız." ifadelerini kullandı.