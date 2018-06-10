CEO, Ürettikleri Camların Sağlamlığını Test Etmek İçin Kalaşnikofla Ateş Edilen Camın Arkasına Geçti!

Teksas'ta araba zırhları üreten bir firmanın CEO'su, ürettikleri araba camlarının sağlamlığını göstermek arabanın içine kendisi oturdu. Kalaşnikofla ateş edilen camın arkasına geçen CEO'nun, görüntüleri kameralara böyle yansıdı.

EN UCUZU 46 BİN POUNDU

Firma arabaları alıp parça parça söküp zırhla kapadıktan sonra parçaları tekrar bir araya getiriyor. İstenilen seviye göre araçları zırhla donatan şirket, en ucuz zırhı 46 bin pounda en pahalı zırhı ise 360 bin pounda mal ediyor.