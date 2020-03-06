CEO Club Otomotivin Geleceği Zirvesi 2020

06.03.2020 10:08 | Son Güncelleme: 06.03.2020 10:08

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, "Otomotiv dönüşümün en hızlı yaşandığı sektörlerin başında geliyor. Araştırmalar da bunu destekliyor. " dedi.

Vodafone Türkiye'nin ana sponsorluğunda, Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde düzenlenen geleneksel CEO Club Buluşmaları kapsamında "Otomotivin Geleceği" zirvesi gerçekleştirildi.

Otomotiv özelinde yeni trendlerin, iş modellerinin, üretim metotlarının ve dijitalleşmenin masaya yatırıldığı zirvenin açılışında konuşan Şahin, her şeyin akıllandığı ve birbiriyle bağlantı kurduğu günümüz dünyasında otomobillerin bu teknolojiden uzak olmasının düşünülemez olduğunu dile getirdi.

Otomotivin dönüşümün en hızlı yaşandığı sektörlerin başında geldiğini ve araştırmaların da bunu desteklediğini aktaran Şahin, şunları söyledi:

"Forbes'un araştırmalarına göre 2030 yılında 700 milyon bağlantılı araç, 90 milyon otonom araç ve 250 milyon da elektrikli ve hibrid otomobil yollarda olacak. McKinsey Center for Future Mobility'nin yaptığı araştırmaya göre ise; 2030 yılında otonom yani sürücüsüz araçlar, küresel ölçekte yıllık 1,6 trilyon dolar değer yaratacak potansiyele sahip olacak Gartner, 5G ile birbirine bağlanan otomobil sayısı hali hazırda yüzde 15 seviyesindeyken bu oranın 2023'te yüzde 74'e, 2028'de ise yüzde 94'e yükseleceğini öngörüyor."

Şahin, tüketicilerin de bu değişime seyirci kalmadığını belirterek, "Yine McKinsey'nin bir araştırmasına göre bugün otomobil sahiplerinin yüzde 40'ının yani yarıya yakını, 'daha fazla bağlanabilirlik sunan bir alternatif varsa; mevcut otomobilimi, otomobil markamı değiştiririm' diyor." ifadelerini kullandı.

Bağlantılı araç konsepti

Vodafone olarak, teknoloji üreten, teknolojide inovasyon yapan bir kurum olmayı hedeflediklerini dile getiren Şahin, müşterilere sundukları terzi usulü çözümlerin beraberinde, kendilerini özel hissettiren farklı çözümler sunarak memnuniyeti daima ilk sırada tuttuklarını söyledi.

Gelecek heyecanının en fazla yaşandığı sektörlerden otomotiv ile de önemli projeler geliştirdiklerini anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"En güzel örneklerden biri Bağlantılı Araç Çözümlerimiz. Bağlantılı Araç Çözümleri ile otomobillerdeki tüm veriler anlık olarak raporlanıyor. Araç içerisindeki konum, hız, motor devri, fren pozisyonu, yakıt seviyesi gibi tüm bilgileri topluyor. ve bu verilerin insan müdahalesine gerek kalmadan uzaktan indirilmesini sağlıyor. Alınan verileri gerçek zamanlı işleyerek sürüş performansını ölçümlüyor, zamanla biriken verileri anlamlandırılıyor ve böylece sürücünün aracı kullanım performansı da ortaya çıkmış oluyor."

"Otomotiv sektörü ekonomideki lokomotif rolünü teknolojide de sürdürüyor"

KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca ise yaptığı konuşmada, otomotiv sektöründeki dijitalleşme ve sektörde bu anlamda yaşanan yeni gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Otomotiv sektörünün ekonomideki lokomotif rolünü teknolojide de sürdürdürdüğüne dikkati çeken Akarca, "Bugün şirketlerin ve genelde sektörün etkili bir dönüşüm kültürü oluşturmak, bakış açısı değişikliğine gitmek gibi görevleri olduğu kanısındayız. Bu alandaki yoğun rekabet şirketlerin dijitalleşme endeksindeki konumuna bağlı olarak zorlu ve etkili rotalar takip etmelerini gerektirebiliyor." dedi.

Akarca, KoçSistem olarak otomotiv sektörünü, toplam değer zincirine odaklanan yenilikçi çözümlerle desteklediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Sektör liderlerinin geleceğe ilişkin vizyonlarını destekliyoruz. Örneğin, Nesnelerin İnterneti ya da Dijital İkizler konsepti çerçevesinde üretim süreçlerinin iyileştirilmesi, verimliliğin artırılması ve maliyetlerin azaltılmasını sağlarken bu alandaki çözüm ve önerilerimiz kurumların dijitalleşme süreçlerini hızlandırıyor. Güçlü veri analitiği ile iş yönetiminin tüm segmentlerinde daha kesin ve doğru sonuçlar alınmasına katkı sunuyoruz.

Yapay zeka, talep tahminleme, video analitik ve robotik iş gücü gibi yenilikçi teknolojiler ile insan kaynaklarından, iş sağlığı ve güvenliğine, kalite kontrol süreçlerinden satış sonrası hizmetlere kadar birçok alanda şirketlerin karar destek ve yönetim sistemlerine sürat kazandırıyoruz. Önümüzdeki dönemde de Türk otomotiv sektörünün dijital oyuncu kimliği ile küresel pazarlarda yerini alması hedefi doğrultusunda var gücümüzle çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Kaynak: AA