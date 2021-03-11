Century: Age of Ashes oynanış fragmanı yayınlandı
Geliştiriciliğini Playwing'in yaptığı oynaması tamamen bedava olan çok oyunculu ejderha savaşı oyunu Century: Age of Ashes için oynanış fragmanı açıklandı.
Oyunun ikinci kapalı beta testi 12-21 Mart tarihleri arasında düzenlenecek ve ilk oyuna nazaran oyun modları ve eşleştirme dahil bir çok alanda daha iyi bir oyun deneyimi için iyileştirme olacak.
CENTURY: AGE OF ASHES KAPALI BETA TESTİ
Steam sayfasından Erişim Talep Et butonuna basarak sizde kapalı beta testini deneyimleyebilirsiniz.
Century : Age of Ashes Nisan ayında kullanıcılar için Steam platformundan erken erişime açılması bekleniliyor. Erken erişim ve tam sürüm oynanması için bedava olacak olan oyun kozmetik içerikler oynayarak veya gerçek parayla satın alarak açılabilecek.
CENTURY: AGE OF ASHESSİSTEM GEREKSİNİMLERİ
MİNİMUM:
64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 64-bit
- İşlemci: Intel Core i5 2.6Ghz veya AMD FX-8350
- Bellek: 6 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 760 veya AMD RX 560
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 10 GB kullanılabilir alan
ÖNERİLEN:
64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 64-bit
- İşlemci: Intel Core i7 2.8Ghz veya AMD Ryzen 5 3.2Ghz
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 970 veya AMD RX 580
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 10 GB kullanılabilir alan