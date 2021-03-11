Century: Age of Ashes oynanış fragmanı yayınlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Century: Age of Ashes oynanış fragmanı yayınlandı

11.03.2021 12:43 | Son Güncelleme: 11.03.2021 13:07
Century: Age of Ashes oynanış fragmanı yayınlandı

Geliştiriciliğini Playwing'in yaptığı oynaması tamamen bedava olan çok oyunculu ejderha savaşı oyunu Century: Age of Ashes için oynanış fragmanı açıklandı.

Oyunun ikinci kapalı beta testi 12-21 Mart tarihleri arasında düzenlenecek ve ilk oyuna nazaran oyun modları ve eşleştirme dahil bir çok alanda daha iyi bir oyun deneyimi için iyileştirme olacak.

CENTURY: AGE OF ASHES KAPALI BETA TESTİ

Steam sayfasından Erişim Talep Et butonuna basarak sizde kapalı beta testini deneyimleyebilirsiniz.

Century : Age of Ashes Nisan ayında kullanıcılar için Steam platformundan erken erişime açılması bekleniliyor. Erken erişim ve tam sürüm oynanması için bedava olacak olan oyun kozmetik içerikler oynayarak veya gerçek parayla satın alarak açılabilecek.

CENTURY: AGE OF ASHESSİSTEM GEREKSİNİMLERİ

MİNİMUM:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

  • İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 64-bit
  • İşlemci: Intel Core i5 2.6Ghz veya AMD FX-8350
  • Bellek: 6 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GTX 760 veya AMD RX 560
  • DirectX: Sürüm 11
  • Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
  • Depolama: 10 GB kullanılabilir alan

ÖNERİLEN:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

  • İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 64-bit
  • İşlemci: Intel Core i7 2.8Ghz veya AMD Ryzen 5 3.2Ghz
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GTX 970 veya AMD RX 580
  • DirectX: Sürüm 11
  • Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
  • Depolama: 10 GB kullanılabilir alan
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Cahit Özkan Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Birol Güven Aleyna Tilki Meghan Markle Pelin Öztekin
Spor Hakan Kutlu Caner Erkin Ali Şansalan Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Century: Age of Ashes oynanış fragmanı yayınlandı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 13:13:15. #1.15#
title