Century: Age of Ashes oynanış fragmanı yayınlandı

Geliştiriciliğini Playwing'in yaptığı oynaması tamamen bedava olan çok oyunculu ejderha savaşı oyunu Century: Age of Ashes için oynanış fragmanı açıklandı.

Oyunun ikinci kapalı beta testi 12-21 Mart tarihleri arasında düzenlenecek ve ilk oyuna nazaran oyun modları ve eşleştirme dahil bir çok alanda daha iyi bir oyun deneyimi için iyileştirme olacak.

CENTURY: AGE OF ASHES KAPALI BETA TESTİ

Steam sayfasından Erişim Talep Et butonuna basarak sizde kapalı beta testini deneyimleyebilirsiniz.

Century : Age of Ashes Nisan ayında kullanıcılar için Steam platformundan erken erişime açılması bekleniliyor. Erken erişim ve tam sürüm oynanması için bedava olacak olan oyun kozmetik içerikler oynayarak veya gerçek parayla satın alarak açılabilecek.

CENTURY: AGE OF ASHESSİSTEM GEREKSİNİMLERİ

MİNİMUM:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5 2.6Ghz veya AMD FX-8350

Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 760 veya AMD RX 560

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 10 GB kullanılabilir alan

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64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir