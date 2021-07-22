Centric Software PLM çözümünün yeni sürümünü duyurdu
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Centric Software PLM çözümünün yeni sürümünü duyurdu

Centric Software PLM çözümünün yeni sürümünü duyurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Centric Software, Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi (PLM) çözümünün yeni sürümü Centric 8 PLM v7.3'ü duyurdu.

Centric Software, Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi (PLM) çözümünün yeni sürümü Centric 8 PLM v7.3'ü duyurdu.

Centric Software, Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi (PLM) çözümünün yeni sürümü Centric 8 PLM v7.3'ü duyurdu. Yapılan açıklamada şirketin; konfeksiyon, ayakkabı, lüks tüketim malları, spor malzemeleri, mobilya, ev dekorasyonu, yiyecek-içecek, kozmetik ve kişisel bakım gibi ürünleri planlarken yenilikçi kurumsal çözümleri sağladığı belirtildi.

Özellikle moda, perakende ve doğa sporları sektörlerinde karşılaşılan zorluklara çözüm sunma amacını taşıyan sürümde; Ürün Değişim Takibi ve Yönetimi, Ürün Paketleme, Ürün Sürümü konularına odaklanan üç modül bulunduğu belirtildi. Ayrıca mevcut denetleme, proje yönetimi ve 3D yeteneklerinde de iyileştirmeler yapıldı.

Centric Software Ürün Geliştirme Başkan Yardımcısı Ron Watson, "Kullanıcılarımız estetik görünüm, paketlemenin türü, internetten sipariş edilen ürünün teslim süresi, kullanılan malzemelerin sürdürülebilir olup olmaması gibi pek çok konuda bir tüketici memnuniyeti oluşturma ihtiyacını giderek daha fazla hissediyor" dedi.

Centric Software Başkanı ve CEO'su Chris Groves ise, "PLM'in yeni versiyonunda herkes için yeni inovasyonlar var. Markalara, perakendecilere ve üreticilere esneklik ve süreç hakimiyeti sağlıyor. Böylece doğrudan PLM içinden bir tüketici deneyimi tasarlayabiliyorlar" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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