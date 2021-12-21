"Centilmenlik Maçı" ile Dostluk Kazandı

ISPARTA (Habermetre) - Süleyman Demirel Üniversitesi Atatürk Spor Salonu, dostane bir mücadeleye ev sahipliği yaptı. "20 Aralık Uluslararası İnsani Dayanışma Günü" etkinlikleri kapsamında Üniversitemiz Rektörlüğü Beden Eğitimi ve Spor Bölümü ile Uluslararası Öğrenci Topluluğunca bir "Centilmenlik Maçı" düzenlendi.

Üniversitemizde öğrenim gören uluslararası öğrenciler ile Ispartaspor futbolcularının karşı karşıya geldiği maçın başlama vuruşunu, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, Ispartaspor As Başkanı Mustafa Marulcu ve İl Göç İdaresi Müdürü Burhan Türkmen birlikte yaptı.

Dostluğun kazandığı maç, 3-3 beraberlikle sonuçlandı. Maç sonrasında Vali Ömer Seymenoğlu ile Rektör Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, sporculara madalya ve hediyelerini verdi.

Uluslararası Öğrenci Topluluğu Akademik Danışmanı Öğretim Görevlisi İpek Gümüşcan, SDÜ ev sahipliğinde gerçekleşen ve dostane bir mücadeleyi sahalara taşıyan centilmenlik maçının öğrencilerin motivasyonu açısından önem taşıdığını kaydetti.

SDÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğrencisi Hudas Hukur ise maçın eğlenceli bir mücadeleye sahne olduğunu dile getirerek etkinliğin gerçekleşmesine katkı sağlayan Isparta Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğüne ve SDÜ' ye teşekkür etti.

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