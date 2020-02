Centilmen futbolcuya övgü yağdı

07.02.2020 18:56 | Son Güncelleme: 07.02.2020 18:57

Antalya'nın Alanya ilçesinde Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Kestelspor futbolcusu Mehmet Küçükdurmuş, Yatağanspor maçında sakatlanan rakibine yaptığı centilmence hareketten dolayı sosyal medyada tebrik yağmuruna tutuldu.

BAL 7'nci Grup 15'inci hafta mücadelesinde karşılaşan Kestelspor ile Yatağanspor maçında Kestelspor'un forvet oyuncusu Mehmet Küçükdurmuş, maçın 80'inci dakikasında gole giderken rakip defans oyuncusunun sakatlanması sonucu kaleciyle baş başa kalmasına rağmen topu taca attı.

Centilmence davranışından dolayı sosyal medyada övgü yağmuruna tutulan Küçükdurmuş, rakibinin sakatlanma anında aklına 2 yıl önce geçirdiği sakatlık anının geldiğini, bu nedenle hiç düşünmeden topu taca attığını söyledi. Küçükdurmuş, "İki sene önce böyle bir sakatlık yaşadım. Direkt gözümün önüne o an geldi. Topu çok rahat bir şekilde gol yapabilirdim ama vicdanım bunu engelledi. Kardeşimin bir an evvel tedavisinin başlayabilmesi için topu dışarı atmam gerektiğini düşündüm ve topu dışarı attım" dedi."NE MUTLU BANA"Spor camiasından da övgü aldığını belirten Küçükdurmuş, bazı kişilerin ise olumsuz eleştirilerde bulunduğu belirtti. Küçükdurmuş, "Beklemediğim kadar çok olumlu tepki aldım. Aynı şekilde olumsuz tepkiler de oldu ama onlar çok önemli değil. Ben birazcık milletimizin gururunu okşadıysam, onları mutlu ettiysem ne mutlu bana. İnşallah örnek olmuşumdur, birazcık da olsa. Golü atamayacağım için topu dışarı attığımı söyleyenler olmuş, videoda da gözüküyor, çok rahat gol yapabilirdim ama benim amacım tamamen kardeşimin bir an evvel tedavisinin başlamasıydı" diye konuştu."HERKESTEN DAHA SICAK KARŞILADI"Maç sonrasında, sakatlanan rakip futbolcuyla görüştüğünü ve durumunu öğrendiğini anlatan Küçükdurmuş, şöyle dedi: "Onun 10-15 günlük bir süreci var oynayamayacağı. Ondan sonra düzelecek. Herkesten çok daha sıcak karşıladı. Yatağanspor komple çok iyi karşıladı. Bu da beni ayrıca mutlu etti."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Maçın sakatlanma pozisyon görüntüsü

Mehmet Küçükdurmuş'un açıklamaları

Kaynak: DHA