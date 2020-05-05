Centilmen film konusu nedir? Hint filmi Centilmen oyuncuları kimlerdir? Centilmen filmi hakkında merak edilen her şey!

Televizyon ekranlarında ilk kez yayınlanacak olan Hint yapımı sevilen film Centilmen hakkında merak edilenleri sizler için kaleme aldık. Centilmen film konusu nedir? Hint filmi Centilmen oyuncuları kimlerdir? Centilmen filmi hakkında merak edilen her şey!

Hint yapımı filmler ülkemizde beğenilerek izleniyor ve büyük bir hayran kitlesi oluşturmuş durumdalar. Centilmen filmi de bu sevilen filmlerden bir tanesi. Sinemada büyük izlenme yakalayan film ilk kez televizyonda da izleyici ile buluşacak. Centilmen hakkında merak edilenleri sizler için kaleme aldık. Centilmen film konusu nedir? Hint filmi Centilmen oyuncuları kimlerdir? Centilmen filmi hakkında merak edilen her şey!

CENTİLMEN FİLM KONUSU NEDİR?

Gaurav, Amerika'da yaşayan bir Hintli ve aynı zamanda örnek bir vatandaştır. Kendisiyle aynı şirkette çalışan Kavya'ya evlenme teklifi etmeyi planlayan Gaurav'ın hayalleri, karanlık geçmişine gömdüğü düşmanı Yakub'un ortaya çıkmasıyla suya düşer. Gaurav ile Yakub arasında kıyasıya bir kovalamaca başlar. Üstüne üstlük Kavya da bu kovalamacanın ortasında kalmıştır. Gaurav bir yandan kimliğini gizlemeye, diğer yandan hem kendini hem de Kavya'yı kurtarmaya çalışacaktır.

CENTİLMEN

CENTİLMEN FİLM OYUNCULARI KİMLER?

Sidharth Malhotra

Jacqueline Fernandez

Darshan Kumaar

Hussain Dalal

Amit Mistry

Rajit Kapoor

Supriya Pilgaonkar

Sunil Shetty

Shaheed K. Woods

Zachary Coffin

Kushal Punjabi