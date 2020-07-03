Çentiksiz iPhone Bekleyenler İçin Umutlandıran Gelişme Akıllı telefonlarda çentik tasarımı tartışma konusu. Bu tasarım anlayışını beğenmeyenler de var, beğenenler de… Şirketler, delik çentik veya pop-up kameralar gibi çeşitli çözümleri denedi ancak bu çözümler ideal değil.

Akıllı telefonlarda çentik tasarımı tartışma konusu. Bu tasarım anlayışını beğenmeyenler de var, beğenenler de… Şirketler, delik çentik veya pop-up kameralar gibi çeşitli çözümleri denedi ancak bu çözümler ideal değil. Çentiksiz tasarım özellikle Apple cephesinde merakla bekleniyor. Yeni keşfedilen patente göre, 2020 iPhone'ları olmasa da sonraki iPhone modelleri çentiksiz ekranla karşımıza çıkacak. Çentiksiz iPhone'ları görmemize az kaldı!

Patent Keşfedildi!

Çentikten nefret eden iPhone kullanıcıları için sevindirici haber geldi. Patently Apple'dan gelen bir rapora göre, Apple çentikten kurtulmanın bir yolu üzerinde çalışıyor. Apple'ın çeşitli sensörleri telefonun ekranı altına gizleyeceğini gösteren bir patentden söz ediyoruz. Bu, Apple'ın ön kamerayı ve ortam sensörünü özel olarak barındırmak için artık ekrandan kayıp yaşamayacağı anlamına geliyor. Çentiğin ortadan kalkmasıyla birlikte daha ince çerçeveli iPhone'lar bizleri karşılayacak.

Çentiksiz iPhone (Sonraki Sonbahara)

Öte yandan Apple, çentikten tamamen kurtulmaya çalışan tek üretici değil. Çentiksiz ekran tasarlamak düşünüldüğü kadar basit değil. Örneğin; kamerayı ekranın altına koymak kameranın görüntü kalitesini potansiyel olarak etkileyebileceği anlamına geliyor. Apple'ın diğer şirketlerden önce bunu çözüp çözemeyeceği ve bu patentin gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceği konusunda hiçbir bilgi yok. Apple'ın 2020 iPhone'larında (iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max) ekrana gömülü Touch ID parmak izi okuyucu yer alacağı söylentileri vardı ancak iPhone 12 sızıntılarından sonra o da hayal oldu. Bakalım, iPhone 12 tasarımı nasıl olacak?

Kaynak: Tamindir