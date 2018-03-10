Çentikli Huawei P20 Dışarı Sızdı, P20 Pro'da İse Üçüncü Kamera Var

Çentikli Huawei P20 Modeli Ortaya İyice Çıktı



Çentikli Huawei P20 Özellikleri Nasıl Olacak? Huawei iPhone X'in Çentikli modasını farklı fiyat seçenekleri ile sunmak istiyor. 27 Mart'taki resmi tanıtım öncesi yeni modellerin görselleri iyice ortaya çıktı.

Daha önce P20 Lite modeli ile iPhone X çentik modasını orta seviyeye getirmeye hazırlandığını söylediğimiz Huawei'nin şimdi de P20 Modelinin net görüntüleri ortaya çıktı. P20 Pro modelinde ise üçüncü bir kameradan söz ediliyor.

Huawei'nin iPhone X Çentik modasını P20 Modellerine getirip getirmeye konusundaki belirsizlik, Evan Blass'ın paylaşımları ile neredeyse tamamen ortadan kalktı. Huawei'nin "AI ile daha fazlası" sloganı ile ortaya koyduğu vizyona göre 27 Mart'ta resmi lansmanı gerçekleştirilecek modellerde Üçüncü bir kamera ile nesne tanıma özelliğinin getirilmesi gündemde.

Şirketin daha önce görüntüleri sızan orta seviyede özelliklere sahip modeli P20 Lite'ın arka tarafında parmak izi okuyucu olduğunu ve 5.8 inç ekrana, 4GB RAM'e ve 64GB dahili depolama alanına sahip olduğunu biliyoruz.

Huawei'nin bu noktadaki stratejisi, Apple'ın ardından bu çeşit bir ekranı daha geniş bir fiyat aralığında seçenekler sunmak olarak özetleyebiliriz.

Huawei P20, P20 Lite, and P20 Pro (top to bottom) pic.twitter.com/FK8iyxyQND

— Evan Blass (@evleaks) 7 Mart 2018

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Evan Blass (Twitter)

http://www.teknotalk.com/centikli-huawei-p20-disari-sizdi-p20-proda-ise-ucuncu-kamera-var-62591/