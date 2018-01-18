Çentik" Küçülecek!

iPhone X çıktığında telefon hakkında en çok konuşulan şeylerden bir tanesi, cihazın ön yüzündeki çentik olmuştu. ETNews'tan gelen yeni bilgilere göre çentiğin boyutu, gelecekteki iPhone'larda küçülebilir.

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Rapora göre Apple, ön kamerayla Face ID modüllerini birleştirmenin yollarını arıyor. Modüller bir araya geldiğinde iPhone X'in neredeyse tamamen ekrandan oluşan ön yüzündeki çentiğin boyutu da küçültülebilecek.

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Rapor, Apple'ın farklı bileşenleri tek modülde nasıl birleştireceğinden bahsetmiyor. O güne kadar iPhone X'inizdeki çentiği görmek istemiyorsanız, bu uygulamayla geçici bir çözüm üretebilirsiniz.