Centcom Komutanı Votel: Trump'ın ABD Askerlerini Suriye'den Çekme Kararı Doğru Değil

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Votel, ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikan askerlerin, Suriye'den çekme kararını doğru bulmadığını ve IŞİD'in henüz mağlup edilmediğini söyledi. Votel, Orta Doğu'da ABD operasyonlarından sorumlu en üst düzey askeri yetkili

Votel, CNN Televizyonu'na yaptığı açıklamada, Suriye'deki ABD destekli birliklerin de IŞİD tehdidine karşı tek başlarına mücadele etmeye hazır olmadıkları uyarısında bulundu?

"O zamanlar benim askeri açıdan tavsiyem bu olurdu…Doğrusu (çekilme) önerisinde bulunmazdım. (IŞİD hilafetinin) hala liderleri, savaşçıları, kolaylaştırıcıları, kaynakları var. Dolayısıyla bu ağın peşinden gitmek için askeri baskıyı sürdürmemiz gerekir."

ABD Başkanı Trump, Aralık ayında yaptığı açıklamada Amerikan askerlerinin Suriye'den çekileceğini duyurmuştu.

'Müttefiklerimizin desteğimize ihtiyaçları var'

Umman'dan CNN'e konuşan Votel, IŞİD'in "mağlup edildiği" açıklamasını ancak artık örgütün tehdit oluşturmadığından emin olduğunda yapabileceğini söyledi:

" 'Onları bozguna uğrattık' dediğimde, bu, artık örgütün ABD'ye veya müttefiklerimize doğrudan saldırı yapabilecek kapasiteye sahip olmadığı anlamına gelir. Ama hala çok güçlü bir ideolojiye sahipler dolayısıyla başkalarını teşvik edebilirler."

CENTCOM Komutanı Votel, daha önceki açıklamalarında Trump'ın askerlerini Suriye'den çekme kararıyla ilgili olarak kendisine danışılmadığını söylemişti.

Trump'ın bu kararına ABD yönetiminden de karşı çıkan olmuş ve ABD Savunma Bakanı James Mattis ve Trump'ın IŞİD'le Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk istifa etmişti.

Votel ayrıca, Amerikan askerlerinin Suriye'den çekilmesiyle ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) yalnız başlarına IŞİD'le mücadele edemeyeceklerini belirterek, "Hala bizim sağladığımız olanaklara, verdiğimiz desteğe ihtiyaçları var" dedi.