Centcom Komutanı Votel'den Türkiye Açıklaması

CENTCOM Komutanı Votel, "Onların (Türkiye'nin) sınırları boyunca terörden kaynaklanan meşru güvenlik kaygılarını anlıyoruz ve tabii aramızda biraz tansiyona da sebep olmuş durumda ki şu anda özellikle de diplomatik ve askeri olarak bunun üzerinde çalışıyoruz." dedi.