CENTCOM Komutanı McKenzie: "Taliban'ın bugün 50 bin civarında mensubu var"

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, Afganistan'da 50 bin Taliban kuvveti bulunduğunu ve örgütün şu anda 10 yıl önceye göre daha büyük bir alanı kontrol ettiğini söyledi.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, Afganistan'da 50 bin Taliban kuvveti bulunduğunu ve örgütün şu anda 10 yıl önceye göre daha büyük bir alanı kontrol ettiğini söyledi.

ABD'nin 11 Eylül'e kadar tüm askerlerini Afganistan'dan çekme konusunda tartışmalar devam ederken, Afganistan'a ilişkin yeni bir değerlendirme de McKenzie'den geldi.

Senato Silahlı Kuvvetler Komitesinde Afganistan'daki güvenlik durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Orgeneral McKenzie, bir soru üzerine "Taliban'ın bugün 50 bin civarında mensubu var." bilgisini paylaştı.

Birleşmiş Milletler'in (BM) 1 Temmuz 2020 tarihli raporu ise 55 bin ile 85 bin arasında Taliban savaşçısı bulunduğunu, silahsız mensupları ile örgünün 100 binden fazla aktif üyesinin bulunduğunu ortaya koymuştu.

Taliban'ın 10 öncekine göre daha büyük bir alanı kontrol edip etmediği sorusuna ise ABD'li komutan "Evet bugün daha büyük bir alanı kontrol ediyor." yanıtını verdi.

McKenzie, ayrıca ABD kuvvetlerinin Afganistan çekilmesinden sonra Afgan hükümetinin ülkedeki Amerikan elçiliğinin korunması konusunda kaygılarının bulunduğunu ifade etti.

ABD yönetimi 29 Şubat 2020'de Katar'ın başkenti Doha'da Taliban ile anlaşma imzalamış ve anlaşmada ABD 15 Ocak 2021 itibariyle Afganistan'daki kuvvetlerini 2 bin 500'e indirecek, 1 Mayıs 2021 tarihinde tamamen çekilecekti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump 15 Ocak'ta Afganistan'daki ABD askerlerinin sayısını 2 bin 500'e düşürülmesi talimatını vermişti.

Ancak 20 Ocak'ta görevi devralan ABD Başkanı Joe Biden yönetimi 1 Mayıs tarihine uyamayacağını açıklamış ve Biden daha sonra 11 Eylül'ün yıl dönümüne kadar tüm ABD askerlerinin Afganistan'dan çekilmesine karar vermişti.

Suriye'deki el Hol kampı uyarısı

Suriye'deki duruma ilişkin sorulara da yanıt veren Orgeneral McKenzie, ülkenin kuzeydoğusundaki el Hol kampına ilişkin uyarıda bulundu.

McKenzie, YPG/PKK'nın kontrolündeki kampta DEAŞ'ın insanları radikalleştirdiğinden endişe ettiğini, kamptaki çocukların durumundan büyük kaygı duyduğunu belirtti.

ABD'li komutan, "O çocukları o kamplardan çıkarmanın bir yolunu bulamazsak, onları sivil topluma katıp radikalleşmelerini önlemezsek, kendi kendimize 10 yıl sonra için çok ciddi bir askeri sorun çıkarmış oluruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri