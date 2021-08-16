CENTCOM Komutanı McKenzie'nin Taliban ile yüz yüze görüşmüş
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

CENTCOM Komutanı McKenzie'nin Taliban ile yüz yüze görüşmüş

CENTCOM Komutanı McKenzie'nin Taliban ile yüz yüze görüşmüş
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ABD basınında yer alan haberlere göre ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Frank McKenzie, Katar'ın başkenti Doha'da Afganistan tahliye operasyonları hakkında Taliban ile yüz yüze görüşme gerçekleştirdi.

ABD basınında yer alan haberlere göre ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Frank McKenzie, Katar'ın başkenti Doha'da Afganistan tahliye operasyonları hakkında Taliban ile yüz yüze görüşme gerçekleştirdi.

ABD basınında yer alan haberlerde, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Frank McKenzie, Katar'ın başkenti Doha'da dün Afganistan'daki "tahliye operasyonlarına müdahale etmemelerini konusunda" üst düzey Taliban liderleri ile yüz yüze görüşme gerçekleştirdiği aktarıldı. İsmi açıklanmaya bir savunma yetkilisine dayandırılan haberlerde, McKenzie'nin yapılan görüşmede Taliban ile bir "çatışmasızlık mekanizması" kurmak için bir anlaşmaya vardığı ifade edildi.

KABİL HAVALİMANINDAKİ İZDİHAMDA CAN KAYBI 7'YE YÜKSELDİ

Tahliye operasyonlarının yürütüldüğü Kabil Havaalanı'nda tüm ticari uçuşlar askıya alınırken, tahliye anlarında çıkan izdiham can kaybı 5'ten 7'ye yükseldi. Ölenlerin bir silahla vurularak mı yoksa izdihamda mı hayatını kaybettiği henüz netlik kazanmazken, bazı kaynaklar ise uçaklar havalandığı sırada uçaktan düşenlerin olduğunu aktardı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

CENTCOM Komutanı McKenzie, Taliban liderleriyle 'tahliye operasyonuna karışmamaları' için yüz yüze görüşmüş
CENTCOM Komutanı McKenzie, Taliban liderleriyle "tahliye operasyonuna karışmamaları" için yüz yüze görüşmüş
ABD'nin BM Büyükelçisi Linda Thomas Greenfield, Taliban ve diğer taraflara Afganistan'dan 'güvenli' tahliyelere izin verilmesi çağrısı yaptı.
ABD'nin BM Büyükelçisi Linda Thomas Greenfield, Taliban ve diğer taraflara Afganistan'dan "güvenli" tahliyelere izin verilmesi çağrısı yaptı.
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: 'Taliban birliklerimize saldırırsa hızlı ve güçlü bir karşılık görür'
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: "Taliban birliklerimize saldırırsa hızlı ve güçlü bir karşılık görür"

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Murat Kurum İlham Aliyev Bülent Tüfenkci Bekir Pakdemirli
Magazin Kibariye Bülent Ersoy Haluk Levent Yıldız Tilbe
Spor Caner Erkin Merve Çoban Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
CENTCOM Komutanı McKenzie'nin Taliban ile yüz yüze görüşmüş - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 18:52:49. #1.15#

title