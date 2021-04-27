CENTCOM Komutanı McKenzie'den Türkiye'ye ilişkin açıklama Açıklaması
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CENTCOM Komutanı McKenzie'den Türkiye'ye ilişkin açıklama Açıklaması

CENTCOM Komutanı McKenzie'den Türkiye'ye ilişkin açıklama Açıklaması
Anadolu Ajansı / Kasım İleri - Haberler | Güncel

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında NATO Zirvesi'nde yapılması planlanan görüşmenin, iki ülkenin ilişkilerinin geleceği için olumlu olacağını söyledi.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında NATO Zirvesi'nde yapılması planlanan görüşmenin, iki ülkenin ilişkilerinin geleceği için olumlu olacağını söyledi.

McKenzie, başkent Washington merkezli American Enterprise Institute (AEI) adlı düşünce kuruluşunda, Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin bölgede, özellikle de Suriye ve Libya'da artan askeri kabiliyetlerinin ABD için bölgesel dinamikleri etkileyip etkilemediğine ilişkin bir soruya McKenzie, "Öncelikle Türkiye uzun zamandan beri değerli bir NATO ortağımızdır. Türkiye ile 5. Madde (NATO Anlaşması'nın) üzerine kurulu ilişkimiz var." yanıtını verdi.

McKenzie, Türkiye'nin Irak ve Suriye konusunda haklı güvenlik kaygılarının olduğunu ve bunu anladıklarını belirterek "Türkiye ile yapmaya çalıştığımız şey, mutabakat kurabileceğimiz alanları artırmaktır. Anlaşmazlıklarınız olsa da dost olmaya devam edebilirsiniz. Türkiye ile anlaşmazlık yaşadığımız alanlar var ama bu konuda iyi bir işaret var ki iki başkan NATO'da görüşecekler, sanırım gelecek ay. Bunun gelecek için oldukça olumlu olacağını düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

NATO'nun 5. Maddesi, bir ülkenin saldırıya uğraması durumunda diğer üye ülkelere saldırı düzenlenmiş kabul edilip ona göre karşılık verilmesini öngörüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden, 23 Nisan'da konuşmuş, NATO Liderler Zirvesi'nde görüşme konusunda mutabık kalmışlardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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