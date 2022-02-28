CENTCOM Komutanı, Amman'da Ürdün Kralı ile "stratejik iş birliğini" görüştü

Ürdün Kralı 2. Abdullah ile ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, iki ülke arasında askeri ve güvenlik alanındaki iş birliğini değerlendirdi.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan açıklamaya göre, Kral 2. Abdullah, resmi temaslarda bulunmak üzere ülkesine gelen McKenzie'yi başkent Amman'daki El-Hüseyniye Sarayı'nda kabul etti.

Görüşmede, Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin bin Abdullah ile Genelkurmay Başkanı Yusuf el-Huneyti de hazır bulundu.

İki ülke arasında özellikle askeri ve güvenlik alanında stratejik iş birliğini güçlendirme ve terörle mücadelede uluslararası ve bölgesel düzeyde yürütülen çalışmaların ele alındığı görüşmede taraflar, Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu ve buradaki sorunların siyasi yollardan çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Ürdün, ABD öncülüğünde Irak ve Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a karşı kurulan uluslararası koalisyonun bünyesinde yer alıyor.