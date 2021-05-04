CENTCOM: Afganistan'dan çekilme yüzde 2 ila 6 tamamlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

CENTCOM: Afganistan'dan çekilme yüzde 2 ila 6 tamamlandı

CENTCOM: Afganistan'dan çekilme yüzde 2 ila 6 tamamlandı
Anadolu Ajansı / Kasım İleri - Haberler | Güncel

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığı, Afganistan'dan 60 C-17 uçağı yükü kadar ekipmanın çıkarıldığını ve çekilmenin yüzde 2 ila 6 tamamlandığını açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığı, Afganistan'dan 60 C-17 uçağı yükü kadar ekipmanın çıkarıldığını ve çekilmenin yüzde 2 ila 6 tamamlandığını açıkladı.

ABD Başkanı Biden'ın, 11 Eylül saldırılarının yıl dönümüne kadar Afganistan'daki tüm Amerikan askerlerini çekme kararının ardından geçen hafta başlayan çekilme faaliyetleri devam ediyor.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada "Başkan'ın kararından beri, ABD yaklaşık 60 adet C-17 uçağı yükü kadar malzemeyi Afganistan'dan çıkardı ve Savunma Lojistik Ajansına imha edilmek üzere 1300 parça ekipman teslim edildi." ifadesine yer verildi.

ABD'nin Afganistan'daki "New Atontik" askeri tesisini Afgan Ulusal Ordusuna teslim ettiği belirtilen açıklamada, "Merkez Kuvvetler Komutanlığı çekilmenin yüzde 2 ila 6 tamamlandığını tahmin ediyor." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Komutanlığın, haftalık olarak yaklaşık çekilme oranlarına ilişkin açıklama yapacağı kaydedildi.

ABD yönetimi 29 Şubat 2020'de Taliban ile anlaşmaya varmış ve 1 Mayıs 2021'de Taliban'la Afganistan'dan tamamen çekileceği konusunda mutabık kalmıştı.

Ancak Başkan Joe Biden yönetimi 1 Mayıs'tan başlamak üzere 11 Eylül'e kadar tamamen çekilmiş olacaklarını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

Devir teslim töreninden tarihi kare! ABD bayrağı indirilip Afganistan bayrağı göndere çekildi
Devir teslim töreninden tarihi kare! ABD bayrağı indirilip Afganistan bayrağı göndere çekildi
Afganistan'ın etkili komutanlardan Ziyayi bombalı saldırıda öldürüldü
Afganistan'ın etkili komutanlardan Ziyayi bombalı saldırıda öldürüldü
İran ve ABD'nin mahkum takası için anlaştığı iddiası
İran ve ABD'nin mahkum takası için anlaştığı iddiası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Ruhsar Pekcan Fahrettin Altun Antonio Guterres Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Burak Sergen Burcu Biricik
Spor Cyle Larin Serdar Aziz Yılmaz Vural Gökhan Gönül Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kavga Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: CENTCOM: Afganistan'dan çekilme yüzde 2 ila 6 tamamlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 20:53:09. #1.14#

title