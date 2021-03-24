Cennette yapar tiyatrosunu
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Cennette yapar tiyatrosunu

24.03.2021 09:20 | Son Güncelleme: 24.03.2021 09:31
Cennette yapar tiyatrosunu

Şensoy, Ortaoyuncular'ın 40'ıncı yılında "Şahları da Vururlar" oyununu sergileyecekken kaybettiği dostu için şu ifadeleri kullandı: "40 yıl sonra yeniden oynayacaktık 'Şahları da Vururlar'ı, Levent'in vefatı dolayısıyla oynanamadı.

Şensoy, Ortaoyuncular'ın 40'ıncı yılında "Şahları da Vururlar" oyununu sergileyecekken kaybettiği dostu için şu ifadeleri kullandı: "40 yıl sonra yeniden oynayacaktık 'Şahları da Vururlar'ı, Levent'in vefatı dolayısıyla oynanamadı. Leventsiz de 'Şahları da Vururlar' oynanamaz ki! Mezarı başında olmak isterdim ve fakat ayaklarımda ödem var, zar zor yürüyorum. Erken ayrıldı bizden Levent. Cennette yapar tiyatrosunu Levent Ünsal ve arkadaşları! Cennette emanet bir bar vardır, orada ayır yerini Levent. Benim yerimi de ayır, yüzyıl yaşayacak değilim."

Kaynak: Hürriyet

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