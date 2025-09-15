Cennetin Çocukları filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Cennetin Çocukları filmi ne zaman, nerede çekildi?

Duygusal anlatımıyla izleyenleri ekrana kilitleyen Cennetin Çocukları, beyaz perdeden sonra bu kez televizyon aracılığıyla izleyicilerle buluşuyor. Bu unutulmaz yapımı izlemeyi düşünenler için filmin konusu, özet bölümü ve oyuncularına dair en dikkat çekici detayları sizler için bir araya getirdik.

CENNETİN ÇOCUKLARI FİLMİNİN KONUSU

Cennetin Çocukları, sokaklarda tek başına büyüyen İskender'in bir gün hayalini kurduğu sıcak aile ortamıyla tanışmasıyla başlayan dokunaklı bir hikâyeyi anlatıyor. İsmail Hacıoğlu'nun hayat verdiği İskender karakteri, zorlu yaşam koşullarından çıkıp sevgi dolu bir yuvaya doğru ilerleyen etkileyici bir değişim süreci yaşıyor.

CENNETİN ÇOCUKLARI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yapımda İsmail Hacıoğlu, Özgü Kaya, Melisa Şenolsun, Zafer Algöz, Yurdaer Okur, Ali Seçkiner Alıcı ve Şebnem Doğruer gibi deneyimli ve genç isimlerin bir araya geldiği geniş bir oyuncu kadrosu yer alıyor. Farklı kuşaklardan başarılı oyuncuların buluşması, filme güçlü bir dinamizm katıyor.

CENNETİN ÇOCUKLARI FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ

Cennetin Çocukları'nın çekimlerinin büyük kısmı Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde gerçekleştirildi. Taş evleri, dar sokakları ve zeytinlikleriyle bilinen Ayvalık, filme doğal ve sıcak bir atmosfer kazandırıyor. Ayrıca köy sahneleriyle dikkat çeken önemli bölümler ise Ayvalık'taki Sural Çiftliği'nde çekildi. Aynı çiftlik daha önce Babam ve Oğlum filmine de ev sahipliği yapmıştı.