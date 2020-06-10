"Cennete" asansörle ulaşılacak, "cehennem" seyir terasından izlenecek
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"Cennete" asansörle ulaşılacak, "cehennem" seyir terasından izlenecek

Mersin'in en ilginç yapılarından "Cennet-Cehennem obrukları"nda yürütülen turizme kazandırma çalışmalarında asansör ve seyir terası projeleri tamamlandı.

10.06.2020 11:29 | Son Güncelleme: 10.06.2020 12:04

Mersin'in en ilginç yapılarından "Cennet-Cehennem obrukları"nda yürütülen turizme kazandırma çalışmalarında asansör ve seyir terası projeleri tamamlandı.

Silifke ilçesindeki obruklar için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın "2020 Yılı Turizmde Destinasyon Yönetimi Fizibilite Destek Programı" kapsamında, Mersin Valiliği koordinasyonunda, Çukurova Kalkınma Ajansı ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün desteğiyle yürütülen iyileştirme çalışmaları sürüyor.

İlginç yapının, yeşil tabiatı ve dibinden akan doğal suyu ile "Cennet" olarak adlandırılan 70 metre derinliğindeki obruğuna, yaşlı, engelli ve kronik rahatsızlığı olan ziyaretçiler için asansör inşa edildi.

Elips biçimindeki 250 metrelik çapıyla dikkati çeken obruğun, 452 basamaklı yürüyüş yolunun da korunacağı projede, tabanda yer alan Meryem Ana Klisesi'nde de iyileştirme çalışmaları yürütülecek.

Ayrıca, merdivenlerin bitimindeki tarihi mağaraya kadar da yürüyüş yolu yapılacak proje kapsamında, obruğun otopark alanının zemini de doğal küp taşla kaplanacak.

"Cehennem"in seyir terası da tamamlandı

İlginç atmosferi ve 128 metre derinliği nedeniyle "Cehennem" olarak adlandırılan ve kenarları içbükey olduğu için inilmesi mümkün olmayan obruğa ise yerli ve yabancı turistlerin tabiatı daha rahat inceleyebilmesi için seyir terası yapıldı.

Ören yerinin çevresindeki Zeus Tapınağı'nın duvarının da sabit çelik sistemle askıya alınmasının planlandığı projede, çok sayıda ziyaretçinin uğrak yeri olan Astım Mağarası'nda da çevre düzenlemesi yapılacak.

"Asansör ile seyir terası, obrukların doğasını bozmadan yapıldı"

Silifke Belediye Başkan Vekili Sadık Altunok, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçmişinde çok sayıda uygarlığa ev sahipliği yapan ilçede "Cennet-Cehennem obrukları"nın turistlerin sık ziyaret ettiği yerlerden olduğunu söyledi.

Obrukların, hem yükseklikleri hem derinlikleriyle ilgi çektiğini vurgulayan Altunok, şöyle konuştu:

"Burada ziyaretçilerin daha rahat gezebilmesi için asansör inşa edildi. Asansör ile seyir terası, obrukların doğasını bozmadan yapıldı. Geçen yıllarda obrukların ziyaretçi sayısı yılda 80-100 bindi. Projenin tamamlanmasının ardından ziyaretçi sayısının bir milyona yaklaşacağına inanıyorum. Katkılarından dolayı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan ve Valimiz Ali İhsan Su'ya teşekkür ediyoruz."

Altunok, özellikle yaşlı vatandaşların obruğa inerken zorlandığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Bazı insanlarımız asansör konusunu farklı noktalara çekebilir ancak gerçekten ihtiyaç olan bir çalışmaydı. Uluslararası festivallerimiz kapsamında yurt dışından gelen misafirlerimiz oluyor. Çoğu zaman obrukların aşağısına inip, çıkmakta zorlanıyorlar. Yaşlılar inmek istiyor ancak bazen rahatsızlanıyorlar. Sağlık ekipleri müdahalede zorlanabiliyor. Hem can güvenliği hem de ziyaretler için çok güzel oldu. Artık herkesin bu doğal güzelliği görüp yaşayacağına, gittikleri ülkelerde burayı anlatacağına ve yeni kişilerin geleceğine inanıyoruz."

Kaynak: AA

Manşet

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