Cennet ve Cehennem Mağaraları nerede? Cennet ve Cehennem Mağaralarına nasıl gidilir? Cennet-Cehennem çöküklerine nasıl inilir?
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Cennet ve Cehennem Mağaraları nerede? Cennet ve Cehennem Mağaralarına nasıl gidilir? Cennet-Cehennem çöküklerine nasıl inilir?

Cennet ve Cehennem Çökükleri veya Cennet ve Cehennem Obrukları, Silifke - Narlıkuyu yakınlarında bulunan, doğal yollarla oluşmuş, tarihi ve turistik ilgi çeken, çok derin mağaralardır. Cennet ve Cehennem mağaraları nerede? Nasıl gidilir? sizler için derledik..

Cennet ve Cehennem Mağaraları nerede? Cennet ve Cehennem Mağaralarına nasıl gidilir? Cennet-Cehennem çöküklerine nasıl inilir?
10.06.2020 14:00 | Son Güncelleme: 10.06.2020 14:05

CENNET VE CEHENNEM ÇÖKÜKLERİ

Bir yeraltı deresinin yolaçtığı kimyasal erozyonla tavanın çökmesi sonucu meydana gelmiş büyük bir çukurdur. Elips biçimindeki ağız kısmı çapları 250 m. ve 110 m. olup derinliği 70 metredir. Çökük tabanının güney ucunda 200 m. uzunluğunda ve en derin noktası 135 m. olan büyük bir mağara girişi ve bu mağaranın ağzında küçük bir kilise vardır.

Kilisenin giriş kapısı üzerindeki 4 satırlık kitabede, bu kilisenin V. yüzyılda Paulus adında dindar bir kişi tarafından Meryem Ana'ya ithafen yaptırılmış olduğu yazılmaktadır. Cennet çöküğünün içine her biri oldukca geniş 452 basamaklı taş bir merdivenle inilir. Kiliseye 300. basamakta varılır. Kiliseden sonraki mağaranın bitim noktasında mitolojik bir yeraltı deresinin sesi duyulur. Akdeniz Bölgesinde, Mersin-Silifke yolu üzerinde bulunan Narlıkuyu beldesi yakınlarında bulunan bu iki önemli karstik çukuru görmek isteyenler için özel araçlar bulunmakta. Obruk olarak adlandırılan bu çökme yapılar kireçtaşından oluşan plato içerisinde gelişmişlerdir. Cennet ve cehennem obrukları keskin köşeli derin çukurluklardır. Bu iki büyük çukur yeraltı mağara sisteminin üst kısmının çökelmesiyle oluşmuş iki bacaya karşılık gelmektedir. Obruğun taban kesimlerine doğru, tavanın çökmesi sırasında yukarıdan düşmüş olan büyük bloklara ve kütlelere rastlanmaktadır.

CENNET OBRUĞU

Cehennem çukurunun yaklaşık 200 m güneybatısında yer alan cennet obruğu, yaklaşık 135 m derinliğindedir. Bu da bir çöküntü obruğu olup, Miyosen döneminde oluşmuş sığ denizel kireçtaşı katmanları içinde karstik süreçler sonucunda oluşmuştur (Cehennem Obruğu da böyledir). Obruğun kuzey yamacı, oldukça diktir. Obruk,kapalı bir karstik mağara sistemi içinde bulunan bir galerinin tavanının çökmesi ile gelişmiştir. Bir yer altı akarsuyu da diyebileceğimiz bu sistem günümüzde faaliyetine devam etmekte ve akarsu yolu üzerinde oluşmuş Cehennem çukurunun'nun taban yüzeyi altından geçmektedir. Narlıkuyu arazisinin derinliklerinden, karstik kaynaklar şeklinde Akdeniz'e karışmaktadır.Obruk tabanına inen merdivenli yolun bitimine yakın bir yerde, Hellenistik dönemden kalma bir Zeus Tapınağı vardır. Merdivenli yolun da bu dönemden kaldığı sanılmaktadır. Rahatlıkla obruğun tabanına kadar inilir. Bu yüzeyin zeminle kontakt yerinde, yeraltından geçen akarsuyun sesleri,kolaylıkla duyulabilmektedir.

Cennet ve Cehennem Mağaraları nerede? Cennet ve Cehennem Mağaralarına nasıl gidilir? Cennet-Cehennem çöküklerine nasıl inilir?

CEHENNEM OBRUĞU

Yaklaşık 110 m derinliğine sahip olan cehennem çukuru, Cennet Obruğu'nun oluşumuna yol açan bir karstik yeraltı akarsuyunun, yine açmış olduğu bir yeraltı mağara sistemi tavanını aşındırıp, çökmesi süreci sonucunda oluşmuştur. Obruğun tabanından, batıdaki Cennet Obruğu'nun altına yönelen bir yeraltı akarsuyu geçmektedir. Cehennem çukuru kenarları iç bükey olduğu için ve Cennet çöküğüne göre daha dar ve dik olmasından dolayı tabanına inmek mümkün değildir, özel dağcı ipi veya esnek merdivenle inilip çıkılabilir.

Cennet ve Cehennem Mağaraları nerede? Cennet ve Cehennem Mağaralarına nasıl gidilir? Cennet-Cehennem çöküklerine nasıl inilir?
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