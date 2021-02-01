Cennet Mahallesi Ayşe kimdir? Belemir Temizsoy kimdir, kaç yaşında? Belemir Temizsoy nereli?

Bir dönemin en çok izlenen dizilerinden olan Cennet Mahallesi, karakterleriyle zaman zaman gündeme geliyor. Cennet Mahallesi Ayşe kimdir? Belemir Temizsoy kimdir, kaç yaşında? Belemir Temizsoy nereli? sorularının yanıtları merak konusu oluyor.

2004 – 2007 yılları arasında Show TV'de yayınlanan ve yayından kalktıktan sonra da tekrarları ciddi reyting alan Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si son halleriyle görenleri büyüledi. Ayşe karakterine can veren Belemir Temizsoy , yeni haliyle herkesi şaşırttı. Büyük değişimin ardından Temizsoy, araştırma konusu edildi. Peki Belemir Temizsoy kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte merak edilen detaylar...

BELEMİR TEMİZSOY KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Belemir Temizsoy, 1996 Yılı İstanbul doğumludur. Küçük yaşta Çiçek Taksi dizisinde 3 sezon çocuk oyuncu olarak yer almıştır. 24 yaşındaki Temizsoy'u daha çok Cennet Mahallesi'nde Pembe'nin kızı (Ayşe) olarak beş sezon boyunca aldığı rolden tanıyoruz.

Belemir Temizsoy, Beyoğlu Belediye Tiyatro'sunda da bir süre oyunculuk eğitimi almasının ardından, ayrıca tiyatronun duayen isimlerinden olan Müjdat Gezen'in önerisiyle Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde Tiyatro ve Bale eğitimi görmüştür. Temizsoy, aynı zamanda Youtube kanalıyla da ilgileniyor.