Cennet hurması Kocaali'nin yeni gelir kapısı

TRABZON (Habermetre) - Sakarya'nın Kocaali ilçesinde belediyenin girişimleriyle coğrafi işaret tescil belgesi alınan cennet hurması kurusu, çiftçilere yeni gelir alanı oldu. İlçede esas üretim fındık odaklıyken, cennet hurması önemli yan ürün konumuna yükseldi. Sakarya Kocaali'de her evin bahçesinde kolaylıkla yetişen ve halk arasında cennet ya da Trabzon hurması diye bilinen meyve üreticilere ek gelir kapısı oldu.

İlçe belediyesinin girişimleriyle coğrafi işaret tescil belgesi alınan cennet hurması kurusu, özelikle genç çiftçileri üretime kazandırdı.

Genç çiftçilerden İsmail Yalçın da arkadaşlarıyla topladıkları hurmaları soyduktan sonra kurutarak satışa hazır hale getirdiklerini belirtti.

Hurma ağacının bölgedeki bolluğuna işaret eden Yalçın, meyvenin rekoltesinin yüksek olması nedeniyle çoğu vatandaş tarafından toplanamadığı gerekçesiyle ağaçta çürümeye terk edildiğini anlattı.

Ürünü yan gelir olarak değerlendirdiklerini aktaran Yalçın, şunları söyledi: "Bölgemiz nemli yapıya sahip olması açısından üretim avantajımız yüksek. Nemli bölgelerde hurma kalitesi daha iyi oluyor. Bölgemizin hurmasının yeme ve kurutma kalitesi, İç Anadolu veya Akdeniz bölgelerine göre birinci düzeyde. Bu nedenle pazarlama imkanı daha fazla. "

Meyvenin coğrafi işaret tescili almasının kendilerini bu işe yönelttiğini dile getiren Yalçın, hazırladıkları hurma kurularının daha çok marketler tarafından alındığını kaydetti.

Ürünün tescilli olmasının sektörde güvenirliliği artırdığını vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti: "Coğrafi tescil, alıcıların bize güvenini artırıyor. Pazarlama konusunda veya ürün talep edenlerin güvenmesi açısından artı değerdir bizim için. Bu sektöre yönelmemizdeki sebeplerden biri de belediyenin yapmış olduğu bu tescil çalışması. Bize marka değeri kazandıracağına inandığımızdan dolayı bu sektöre girdik. " sakarya cennet Trabzon hurması

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