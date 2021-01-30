Cenk Tosun yeniden Beşiktaş'a dönüyor
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Cenk Tosun yeniden Beşiktaş'a dönüyor

30.01.2021 18:48 | Son Güncelleme: 30.01.2021 18:52
Cenk Tosun yeniden Beşiktaş'a dönüyor

Beşiktaş ara transferin bitmesine 2 gün kala eski oyuncusu Cenk Tosun'u Everton'dan sezon sonuna kadar kiralıyor.

Beşiktaş ara transferin bitmesine 2 gün kala eski oyuncusu Cenk Tosun'u Everton'dan sezon sonuna kadar kiralıyor.

İngiliz Premier Lig kulübü ile anlaşan siyah beyazlılar, 3 sezon önce 22.5 milyon Euro'ya sattığı milli oyuncuyu 5 aylığına kiralayacak. Bu transferin gerçekleşmesinde Rus ve İspanyol takımlarının da istediği Cenk'in tercihini Beşiktaş'tan yana kullanması etkili oldu.Beşiktaş'ın Everton ve Cenk ile son detayları görüştüğü ve resmi imzaya az kaldığı öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali DANAŞ

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