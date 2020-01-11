Cenk Tosun yeni takımı Crystal Palace ile ilk maçına çıktı

11.01.2020 18:18 | Son Güncelleme: 11.01.2020 18:18

İngiltere Premier Lig'de 22. hafta mücadelesinde Crystal Palace, konuk ettiği Arsenal ile 1-1 berabere kaldı.

Selhurst Park'ta oynanan karşılaşmaya iyi başlayan konuk ekip Arsenal, 12. dakikada yıldız golcüsü Pierre-Emerick Aubameyang'in ağları sarsmasıyla 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Crystal Palace, 54. dakikada Jordan Ayew'in golüyle skoru eşitledi ve mücadele 1-1'lik skorla sona erdi.

Milli oyuncu Cenk Tosun, sezon sonuna kadar kiralık olarak forma giyeceği yeni takımı Crystal Palace'da ilk maçına yedek kulübesinde başlarken, 68. dakikada Max Meyer'in yerine oyuna dahil oldu.

Arsenal'de Aubameyang, rakibi Meyer'e yaptığı sert müdahalenin ardından 67. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla ligin orta sıralarında yer alan takımlardan Crystal Palace 29, Arsenal ise 28 puana yükseldi.

Kaynak: AA