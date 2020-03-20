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Cenk Tosun, Everton, Spor

Cenk Tosun: Virüsü hep birlikte yeneceğiz

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerine seslendi.

20.03.2020 21:27 | Son Güncelleme: 20.03.2020 21:27
Cenk Tosun: Virüsü hep birlikte yeneceğiz

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerine seslendi.

Yaptığı canlı yayınla açıklamalarda bulunan milli futbolcu, "Avrupa Şampiyonası, benim için gerçekten çok önemli. Herkesin emeği çoktur bizim milli takımda ama benim de gerçekten o turnuvada çok emeklerim var" dedi.

Yaşadığı ağır sakatlık sonrası kiralık olarak oynadığı Crystal Palace ile yollarını ayırarak Everton'a geri dönen Cenk Tosun; sakatlığı, EURO 2020 ve koronavirüs hakkında önemli açıklamalarda bulundu. 10 gün önce ameliyat geçiren ve tedavisini evinde devam ettiren Cenk Tosun, sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak, takipçileriyle sohbet etti."VİRÜSÜ HER BİRLİKTE YENECEĞİZ"Sosyal medya hesabından "Sizlere tavsiyelerim var, herkes evinde kalsın" diyerek söze başlayan Milli futbolcu Cenk Tosun, "Virüsü, inşallah en yakın zamanda, hep beraber daha hızlı yenmemiz için herkes evinde kalsın. Güzel aileleriyle evde vakit geçirsin, benim yaptığım gibi. Zaten benim başka şansım yok. Sizlerle canlı yayın yapmak istedim. Hepimiz evdeyiz, iyi ki de evdeyiz. Ailelerimizle birlikte vakit geçirebiliyoruz. İnşallah en yakın zamanda bu duruma bir sonuç bulacaklar. Bu virüsü hep birlikte yeneceğiz. Ben buna tamamen inanıyorum. Dışarıda gözükmeme bakmayın, evimin bahçesindeyim. Evde vakit geçiriyorum. Biraz daha dişimizi sıkalım lütfen, boş isler için dışarı çıkmayalım, sadece ihtiyaçlarımızı karşılamak için çıkalım. Zaten tüm dünyada durum aynı. İnşallah hep birlikte bu virüsün üstesinden geleceğiz, buna inanıyorum. Böyle sizler ile birleşmek istedim, herkes evlerine kapandı, biraz da sıkılıyor. Ben bu aralar sizlerle daha çok görüşebilirim" ifadelerini kullandı."DAHA GÜÇLÜ DÖNMEK İÇİN ÇOK ÇALIŞIYORUM"Takipçilerinin sorusu üzerine tedavi sürecini anlatan Cenk Tosun, "10 gün önce ameliyat oldum, 10 gündür evden çıkmıyorum. Zaten istesem de çıkamam, çok çıkma taraftarı değilim. Ameliyat başarılı geçti, Londra'da oldu .Tedavi boyunca haftada üç gün fizyoterapist geliyor bizim eve. Diğer kalan saatlerde buz koyuyorum, ailemle vakit geçiriyorum. Çocuklarımla oynuyorum. Yani daha beter şeyler var. Çok üzüldüm 7-8 ay sahalardan uzak kalacağım. Her şey Allah'tandır. Vardır her şeyde bir hayır. Veren Allah, alan Allah. İnşallah bu süreçte çok çalışıp daha güçlü dönmek için elimden geleni yapacağım. Ondan sonrasına hep birlikte bakacağız"dedi."EURO 2020 İÇİN EMEKLERİM VAR"2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nin ardından attığı bir tweet nedeniyle eşleştirildiğini belirten Cenk Tosun, "Geçenlerde bir tweet attım, bazı yerlerde yanlış anlaşıldı. O kadar insan ölüyor, tabii bende bu duruma çok üzülüyorum. Ama Avrupa Şampiyonası, benim için gerçekten çok önemli. Herkesin emeği çoktur, benim de gerçekten o turnuvada çok emeklerim var. Çünkü 5 gol atmışım, ağrılarım olduğu zamanlar gittim, yine de hiçbir şey demeden oynadım. Sadece Avrupa Şampiyonası'na gitmek için. O yüzden sakatlandığımda çok üzülmüştüm. Virüs nedeniyle ölen insanlar açısından mutlu etmese de, ertelemeyle şampiyonaya gidebilme şansımın doğması mutlu etti sonuçta. O yüzden fazla yanlış anlaşılmasın" dedi.

"Takipçilerime çok teşekkür ediyorum. Sakatlık dönemimde bana çok destek oldunuz. Bağışıklık sisteminizi iyi tutun, evde kalın, bu süreci birlikte aşacağız. Ben sık sık böyle yayınlarla karşınıza çıkacağım. Hepinize çok teşekkür ediyorum" sözleriyle canlı yayınını bitirdi.


Kaynak: DHA

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