Cenk Tosun'un sağ dizindeki tendonlar ameliyat ile onarıldı
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Cenk Tosun'un sağ dizindeki tendonlar ameliyat ile onarıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Cenk Tosun'un sağ dizindeki tendonlar ameliyat ile onarıldı

Beşiktaş'ın dün Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Cenk Tosun'un sağ dizinde patellar tendon kopması tespit edildiği ve operasyonla bu bölgenin tamirinin yapıldığı açıklandı.

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Beşiktaş'ın dün Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Cenk Tosun'un sağ dizinde patellar tendon kopması tespit edildiği ve operasyonla bu bölgenin tamirinin yapıldığı açıklandı.

Siyah-beyazlı kulüpten milli golcünün sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Futbol Takımımızın Süper Lig'in 34. haftasında Bş. Bld. Erzurumspor ile oynadığı müsabakada sağ dizindeki yaralanma nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan Cenk Tosun'un yapılan değerlendirme neticesinde, sağ dizinde patellar tendon kopması tespit edilmiştir.Futbolcumuz Cenk Tosun'a, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde, Sağlık Kurulu Koordinatörümüz Tekin Kerem Ülkü'nün de katıldığı operasyonda Prof. Dr. Barış Kocaoğlu ve Prof. Dr. Alper Kaya tarafından patellar tendon tamiri uygulanmıştır. Cenk Tosun'un rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanacaktır.Cenk Tosun'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz."

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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