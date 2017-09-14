Cenk Tosun'un Golü Haftanın En İyisine Aday
Beşiktaşlı futbolcunun uzak mesadefeden Casillas'ı avladığı gol Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en iyi golü adayları arasında gösterildi.
Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçlarının ardından Beşiktaş'ın milli oyuncusu Cenk Tosun'un golü, haftanın en iyisine aday gösterildi.
Barcelona'dan Lionel Messi, Chelsea'den Pedro Rodriguez, Borussia Dortmund'dan Andriy Yarmolenko ve Tottenham'dan Harry Kane, Cenk Tosun'un aynı kategorideki rakipleri arasında yer aldı.
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Kaynak: EuroSport.com