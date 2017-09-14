Cenk Tosun'un Golü, Haftanın En İyisine Aday
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçlarının ardından Beşiktaşlı Cenk Tosun'un golü, "haftanın golü" kategorisine aday oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçlarının ardından Beşiktaşlı Cenk Tosun'un golü, "haftanın golü" kategorisine aday oldu.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan listeye göre, Cenk Tosun'un yanı sıra Barcelona'dan Lionel Messi, Chelsea'den Pedro Rodriguez, Borussia Dortmund'dan Andriy Yarmolenko ve Tottenham'dan Harry Kane, adaylar arasında yer aldı.
UEFA.com'dan futbolseverlerin oyları ile belli olacak "haftanın golü" kazananı yarın açıklanacak.