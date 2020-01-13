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Cenk Tosun'un Crystal Palace'taki İlk Maç Günü

Cenk Tosun'un transfer olduğu Crystal Palace, İngiltere Premier Lig'in 21.hafta maçında konuk ettiği Arsenal ile 1-1 berabere kaldı. Milli oyuncu mücadelenin 68.dakikada oyuna dahil oldu.

13.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 13.01.2020 18:19

'un transfer olduğu , İngiltere Premier Lig'in 21.hafta maçında konuk ettiği Arsenal ile 1-1 berabere kaldı. Milli oyuncu mücadelenin 68.dakikada oyuna dahil oldu.

Kaynak: Dugout

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