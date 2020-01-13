Cenk Tosun'un Crystal Palace'taki İlk Maç Günü

13.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 13.01.2020 18:19

Cenk Tosun'un transfer olduğu Crystal Palace, İngiltere Premier Lig'in 21.hafta maçında konuk ettiği Arsenal ile 1-1 berabere kaldı. Milli oyuncu mücadelenin 68.dakikada oyuna dahil oldu.