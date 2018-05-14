Cenk Tosun'u Oyundan Çıkaran Sam Allardyce'a Taraftardan Sert Tepki: Defol
Everton'da taraftarlar, takımı 1-0 gerideyken Cenk Tosun'u oyundan çıkaran menajer Sam Allardyce'a, "Sam Allardyce, defol!" tezahüratlarında bulundu.
Milli futbolcumuz Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton, Premier Lig'in son haftasında oynadığı maçta West Ham United'a 3-1 mağlup oldu.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Beşiktaş'ın eski golcüsü, 61'nci dakikada takımı 1-0 gerideyken oyunda çıkarak yerini Theo Walcott'a bıraktı.
TARAFTAR BÜYÜK TEPKİ GÖSTERDİ
Fanatik'in haberine göre; deplasman tribününde yer alan az sayıdaki Everton taraftarı ise bu değişikliğin ardından menajer Sam Allardyce'a büyük tepki gösterdi.
Oyuncu değişikliğini ıslıklayan taraftarlar, "Sam Allardyce, defol!" tezahüratlarında bulundu. Öte yandan Cenk de oyundan alınmasına çok sinirlendi.
YORUMLAR (3)
-
bu cenk neyi basarmista taraftar bu kadar gerzek olduCevap Yaz 19 Yayından KaldırMETİN: gerzek olan sensin gibi sen ne başardın anlat dinliyorum2 Yayından KaldırSS: Birşeyleri başarmış ki senin gibi aptallar umursuyor ;)11 Yayından Kaldır