Cenk Tosun'lu Everton Evinde Southampton'ı 2-1 Mağlup Etti
İngiltere Premier League'in ikinci haftasında evinde Southampton ile karşılaşan Cenk Tosun'lu Everton sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Premier Ligin ilk haftasında Wolverhampton deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönen Everton, ikinci hafta konuk ettiği Southampton'ı 2-1 mağlup etti.
Cenk Tosun'un ilk 11'de başladığı karşılaşmanın 15'inci dakikasında Theo Walcott'un golüyle Everton 1-0 önce geçti. 30'uncu dakikada ise Richarlison'un attığı golle mavi-beyazlılar durumu 2-0 yaparken, maçın 55'inci dakikasında Danny Ings'in golüyle konuk ekip farkı 1'e indirdi.
CENK TOSUN 75 DAKİKA SAHADA KALDI
68'inci dakikada Cenk Tosun'un asistinde Walcott fileleri havalandırsa da gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Maçın 75'inci dakikasında Cenk Tosun yerini Calvert-Lewin'e bıraktı. Everton 2-1'lik skorla evinde galip gelerek Premier League ikinci haftasında puanını 4'e çıkarttı.
YORUMLAR (3)
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Bu balonu iyi kakaladi 8tas helal olsun 5tas ,renksiz tadsiz 8tasCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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bi fenerli olarak Cenk Tosun u takdir ediyorumCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Balon 2 mac 0 golCevap Yaz 5 Yayından Kaldır