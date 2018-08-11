Cenk Tosun'lu Everton Deplasmanda Wolverhampton ile 2-2 Berabere Kaldı

İngiltere Premier Lige bu sezon yükselen Wolverhampton, milli futbolcumuz Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton'ı ağırladı. Molineux Ground'da oynanan mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

RICHARLISON ÇILGIN BAŞLADI! CENK'TEN ASİST!

Everton'ın gollerini 17 ve 67. dakikada Watford'dan 42 milyon euro karşılığında transfer edilen Richarlison attı. İkinci golde Richarlison'a asisti Cenk Tosun yaptı.

Ev sahibi Wolhermapton'ın iki kez geriye düştüğü maçta gollerini 44. dakikada frikikten Ruben Neves ve 80. dakikada Raul Jimenez kaydetti.

Konuk ekip Everton'da Phil Jagielka, maçın 41. dakikasında yaptığı sert faulün ardından direk kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

CENK TOSUN ÇIKTI, NIASSE GİRDİ!

Everton'da milli futbolcumzu Cenk Tosun, 82. dakikada yerini Oumar Niasse'ye bıraktı.

Bu beraberliğin ardından iki takım da yeni sezona 1'er puanla başladı.

İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Wolverhampton, Leicester City'ye konuk olacak. Everton, Southampton'ı ağırlayacak.