Cenk Tosun Son Dakikada Golü Kaçırdı, Everton Watford'a 1-0 Yenildi
İngiltere Premier Lig'in 28'inci haftasında Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton, deplasmanda Watford'a 1-0 mağlup oldu. Milli futbolcu Cenk Tosun, son dakikalarda gol kaçırdı.
İngiltere Premier Lig'in 28'inci haftasında Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton, deplasmanda Watford'a 1-0 mağlup oldu.
TEK GOL DEENEY'DEN GELDİ
Vicarage Road'da oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 79'uncu dakikada Troy Deeney kaydetti. Milli futbolcu Cenk Tosun karşılaşmaya yedek kulübesinde başlarken, 57'nci dakikada Oumar Niasse'nin yerine oyuna dahil oldu. Mücadelenin son dakikalarında Cenk Tosun'un kafa vuruşunda kaleci gole izin vermedi ve maç 1-0 sona erdi.
4. MAÇTA DA GOL ATAMADI
Bu sonucun ardından Cenk Tosun, Everton formasıyla çıktığı 4'üncü maçında da golle tanışamadı.
YORUMLAR (15)
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Alırım maaşımı sallarım şutları gol olursa olur olmazsa yapacak birşey yok 5 yıl sonra bırakırım bu mesleği Karga spor Benim yuvam oraya hizmet ederim Parasıyla tabi Bu arada Bayern çok kötü yaptı 5 taş yaptı neyse geçmiş olsun İngiltere güzel özgür ülke Türkiye yi hiç özlemedim Karga spor taraftarı bu bjk nin sonu ne olacakCevap Yaz 8 15 Yayından KaldırABDULLAH: karakterin yorumlarından belli sana iki kelimem olurdu ama senın seviyene inmiş olurum . az milliyettçı devletçi ol o çocuk orda turrkiye bayrağını temsıl edıyor ona turk cenk derler turk futbolcu derler kostekliyeceğine desteklersen olmazmı12 6 Yayından Kaldır
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Elma güzeldir dallariylaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Cenk gitti sistem çöktü pişman olcan başkanCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Everton teknik direktorunu gonderirler yakinda.Cenk i oynatmayacaktin 90 dk niye aldin everton .Cevap Yaz 7 3 Yayından Kaldır