Cenk Tosun'lu Everton 1 Puana Razı Oldu

Premier Ligin 4. haftasında Everton, sahasında Huddersfield'i konuk etti. Everton ile Huddersfield arasındaki mücadele 1-1 sona erdi.

Milli oyuncumuz Cenk Tosun 90 dakika sahada kaldı. Huddersfield'in golünü 34. dakikada Philip Billing kaydetti. Everton'ın tek golünü ise 36. dakikada Dominic Calvert-Lewin attı.

EVERTON PUANINI 6'YA ÇIKARDI

Bu sonucun ardından Everton, Premier Ligdeki puanını 6'ya çıkarırken, Huddersfield'in puanı 2 oldu. Huddersfield ligin 5. haftasında sahasında Crystal Palace'ı konuk edecek. Everton ise bir sonraki hafta sahasında West Ham'ı konuk edecek.