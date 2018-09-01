Cenk Tosun'lu Everton 1 Puana Razı Oldu
Everton, Cenk Tosun'un 90 dakika sahada kaldığı maçta Huddersfield ile 1-1 berabere kaldı.
Premier Ligin 4. haftasında Everton, sahasında Huddersfield'i konuk etti. Everton ile Huddersfield arasındaki mücadele 1-1 sona erdi.
Milli oyuncumuz Cenk Tosun 90 dakika sahada kaldı. Huddersfield'in golünü 34. dakikada Philip Billing kaydetti. Everton'ın tek golünü ise 36. dakikada Dominic Calvert-Lewin attı.
EVERTON PUANINI 6'YA ÇIKARDI
Bu sonucun ardından Everton, Premier Ligdeki puanını 6'ya çıkarırken, Huddersfield'in puanı 2 oldu. Huddersfield ligin 5. haftasında sahasında Crystal Palace'ı konuk edecek. Everton ise bir sonraki hafta sahasında West Ham'ı konuk edecek.
YORUMLAR (2)
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Cenki severim ama Premier lig dunyanin en zor ligi 20 kusur maca cikti 5 gol atti ..Turkiye ligi gibi degil. Eger atamamaya devam ederse yakinda yedek kalmaya baslarCevap Yaz 2 Yayından Kaldır