"Cenk Tosun" isimli dana 17 bin liraya alıcı bekliyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"Cenk Tosun" isimli dana 17 bin liraya alıcı bekliyor

Karabük'te, Kurban Bayramı öncesinde satışa çıkarılan "Cenk Tosun" isimli 700 kilogramlık dana, 17 bin liraya alıcısını bekliyor.

25.07.2020 10:42 | Son Güncelleme: 25.07.2020 10:47

Karabük'te, Kurban Bayramı öncesinde satışa çıkarılan "Cenk Tosun" isimli 700 kilogramlık dana, 17 bin liraya alıcısını bekliyor.

Eflani ilçesine bağlı Göller köyünde besicilik yapan İsmail Kuzu'nun beslediği dana, ismiyle dikkati çekiyor.

2017-2018 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlikle 14 puan toplayarak G Grubu'nu namağlup lider tamamlayan Beşiktaş'ın başarısına 4 gol 2 asistle katkıda bulunan Cenk Tosun'un isminin verildiği 16 Ekim 2017'de doğan buzağı, bugün 700 kilograma ulaştı ve Kurban Bayramı için satışa çıkarıldı.

Besici Kuzu, AA muhabirine, uzun yıllardır hayvancılık ve çiftçilikle uğraştığını söyledi.

"Cenk Tosun"un 16 Ekim 2017'de doğduğunu hatırlatan Kuzu, "Cenk Tosun ismini o dönem Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi oynadığı için verdim. Cenk Tosun ve takım çok iyi futbol oynuyordu. Beşiktaş gururumuzdu." dedi.

"Cenk Tosun" adını verdikleri danının canlı ağırlığının yaklaşık 700 kilogram olduğunu ifade eden Kuzu, tosunun 17 bin liraya alıcısını beklediğini sözlerine ekledi.

'Cenk Tosun' isimli dana 17 bin liraya alıcı bekliyor

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Pınar Gültekin cinayetinde annenin 'Katil tek değildi' şüphesini 2 bin saatlik görüntüler çürüttü 3. Sayfa
Pınar Gültekin cinayetinde annenin "Katil tek değildi" şüphesini 2 bin saatlik görüntüler çürüttü
Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili çirkin paylaşım yapan memur hakkında soruşturma başlatıldı 3. Sayfa
Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili çirkin paylaşım yapan memur hakkında soruşturma başlatıldı
Alışverişte yeni dönem! Güvensiz ürünün risk bilgisi tüketiciyle paylaşılacak Ekonomi
Alışverişte yeni dönem! Güvensiz ürünün risk bilgisi tüketiciyle paylaşılacak
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Ayasofya Camii'nin açılışından dolayı Erdoğan'ı tebrik etti Politika
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Ayasofya Camii'nin açılışından dolayı Erdoğan'ı tebrik etti
Merve Boluğur'un sevgilisi hayranı çıktı! İki yıl boyunca güzel oyuncuya övgüler yağdırmış Magazin
Merve Boluğur'un sevgilisi hayranı çıktı! İki yıl boyunca güzel oyuncuya övgüler yağdırmış
Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş Magazin
Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş
Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu
Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu
Pakistan'da fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı gerçek çok farklı çıktı
Pakistan'da fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı gerçek çok farklı çıktı
Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz?
Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz?
Son Dakika: Evde bakım, yaşlı ve engelli aylıkları Kurban Bayramı'ndan önce yatırılacak
Son Dakika: Evde bakım, yaşlı ve engelli aylıkları Kurban Bayramı'ndan önce yatırılacak
Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otomobil alev aldı! 1'i çocuk 2 kişi yanarak öldü
Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otomobil alev aldı! 1'i çocuk 2 kişi yanarak öldü
Erdoğan'ın Ayasofya'daki Kuran-ı Kerim tilaveti Amerikalı gazetecinin tüylerini ürpertti
Erdoğan'ın Ayasofya'daki Kuran-ı Kerim tilaveti Amerikalı gazetecinin tüylerini ürpertti
3 kentimiz diken üstünde! Koronavirüs vakaları hızla artıyor
3 kentimiz diken üstünde! Koronavirüs vakaları hızla artıyor
CHP'de kurultay günü! Genel başkanlık için Kılıçdaroğlu haricinde 3 isim daha yarışacak
CHP'de kurultay günü! Genel başkanlık için Kılıçdaroğlu haricinde 3 isim daha yarışacak
Ayasofya Camii ile hilalin buluştuğu kareler görenleri mest etti
Ayasofya Camii ile hilalin buluştuğu kareler görenleri mest etti
Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Selanik'te Türk bayrağının yakılmasına tepki! Denize döktüğümüz savaş hatırlatıldı
Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Selanik'te Türk bayrağının yakılmasına tepki! Denize döktüğümüz savaş hatırlatıldı
Tilki zannedip ateş açtı, bahçede fasulye toplayan gelinini öldürdü
Tilki zannedip ateş açtı, bahçede fasulye toplayan gelinini öldürdü
Dipsiz Göl'den sonra define arama yönetmeliği değişti; göllerde kazı yasaklandı
Dipsiz Göl'den sonra define arama yönetmeliği değişti; göllerde kazı yasaklandı
Mario Balotelli'nin eski sevgisili Raffaella Fico, banyo yaparken çırılçıplak poz verdi
Mario Balotelli'nin eski sevgisili Raffaella Fico, banyo yaparken çırılçıplak poz verdi
Son Dakika: Gökçeada'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika: Gökçeada'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Cep telefonu bataryası bomba gibi patladı! Panik anları anbean kamerada
Cep telefonu bataryası bomba gibi patladı! Panik anları anbean kamerada
Meteoroloji, bir bölge ve 4 il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu
Meteoroloji, bir bölge ve 4 il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu
Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı
Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı
Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, pembe bikinili pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu
Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, pembe bikinili pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu
Ayasofya'da namaz için ayrılan alana giremeyen vatandaş gözyaşlarına boğuldu
Ayasofya'da namaz için ayrılan alana giremeyen vatandaş gözyaşlarına boğuldu
Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım
Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım
Ekrem İmamoğlu görüntüleri paylaştı! Kadın makinist linçten son anda kurtarıldı
Ekrem İmamoğlu görüntüleri paylaştı! Kadın makinist linçten son anda kurtarıldı
İmamoğlu'ndan Ayasofya davetiyle ilgili soruya dikkat çeken yanıt: Polemik konusu yaratılmak isteniyor
İmamoğlu'ndan Ayasofya davetiyle ilgili soruya dikkat çeken yanıt: Polemik konusu yaratılmak isteniyor
1 ton 100 kilogramlık 'Paşa' 27 bin liradan satıldı
1 ton 100 kilogramlık 'Paşa' 27 bin liradan satıldı
İlk kavgada şikayetçi olmadığı komşusunun silahlı saldırısına uğrayan şahıs, hayatını kaybetti
İlk kavgada şikayetçi olmadığı komşusunun silahlı saldırısına uğrayan şahıs, hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Hulusi Akar Fatih Sultan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Kemal Gülman Walison Fonseca Mehmet Boynukalın Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi
Şu an buradasınız: "Cenk Tosun" isimli dana 17 bin liraya alıcı bekliyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.7.2020 10:48:25. #1.15#
title