Cenk Tosun golle döndü
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Cenk Tosun golle döndü

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Cenk Tosun golle döndü

Süper Lig'in 33. haftasında Alanyaspor'u konuk eden Beşiktaş'ta 11. dakikada fileleri havalandıran Cenk Tosun, sahalara golle döndü.

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Süper Lig'in 33. haftasında Alanyaspor'u konuk eden Beşiktaş'ta 11. dakikada fileleri havalandıran Cenk Tosun, sahalara golle döndü.

Süper Lig'in 33. haftasında ligin güçlü ekiplerinden Alanyaspor'u konuk eden Beşiktaş'ta 1197 gün sonra Vodafone Park'a çıkan Cenk Tosun, golle döndü. Son olarak 28 Aralık 2017 tarihinde Türkiye Kupası'nda Osmanlıspor ile oynanan mücadelede bu sahada boy gösteren ve 1 de gol atan Cenk Tosun, Vodafone Park'ta 3 yıl 3 ay 10 gün sonra çıktığı ilk maçta yine fileleri havalandırdı. Devre arasında siyah-beyazlı takıma gelen golcü oyuncu, Gençlerbirliği deplasmanında oyuna sonradan girmesine karşın 2 gol atmıştı. Cenk, Vodafone Park'ta Alanyaspor karşısında attığı golle 2. maçında 3. golüne ulaşırken, Vodafone Park'ta da 1197 gün sonra 'Tosun Paşa' müziğini çaldırdı. Karşılaşmanın 11. dakikasında kazanılan korner atışında Ghezzal'ın ortasında Atiba'nın kafayla indirdiği topu iyi takip eden Cenk, bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağlara göndermeyi başardı. Yıldız golcü, 71. dakikada kenara gelerek yerini N'Koudou'ya bıraktı.

(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Cenk Tosun golle döndü
Cenk Tosun golle döndü
Cenk Tosun golle döndü
Cenk Tosun golle döndü
Cenk Tosun golle döndü
Cenk Tosun golle döndü
Cenk Tosun golle döndü
Cenk Tosun golle döndü
Cenk Tosun golle döndü
Cenk Tosun golle döndü
Cenk Tosun golle döndü
Cenk Tosun golle döndü
Cenk Tosun golle döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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