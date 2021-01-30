Cenk Tosun Everton'dan ayrılıyor mu? Everton ile Newcastle maçı kadrosuna Cenk Tosun neden alınmadı?

Başarılı milli futbolcumuz Cenk Tosun Everton'dan ayrılıyor mu? Everton ile Newcastle maçı kadrosuna Cenk Tosun neden alınmadı? Konu ile ilgili detaylar haberimizde.

29 yaşındaki Santrafor mevkisinde oynayan futbolcu Cenk Tosun Everton'dan ayrılıyor mu? Everton ile Newcastlemaçı kadrosunaCenk Tosun neden alınmadı?

CENK TOSUN EVERTON'DAN AYRILIYOR MU?

Everton-Newcastle United maçının muhtemel listesi, başarılı isim Cenk Tosun'u almak isteyen takım Beşiktaş ve Galatasaray'ı sevindirdi. Oynanan maçta Cenk Tosun'un yer almaması Everton'da takımdan ayrılma ihtimalini güçlendirdi.Cenk Tosun 3 resmi maçta yer almamış oldu. Konu ile ilgili taraflardan herhangi bir açıklama gelmedi. Başarılı futbolcu;"Everton ile Beşiktaş'ın anlaşması halinde yeniden siyah beyazlı formayı giymeye hazırım. Sezon sonuna kadar Beşiktaş'a katkı sağlamak isterim. Eğer Everton transfere onay verirse benim için sorun olmaz" ifadelerini kullanmıştı.

EVERTON - NEWCASTLE MAÇI NE ZAMAN?

Everton ile Newcastle, İngiltere Premier Ligi maçında karşı karşıya geliyor. Saat 15:30'da başlayan müsabaka S Sport kanalından canlı olarak yayınlanıyor.