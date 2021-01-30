Cenk Tosun Everton'dan ayrılıyor mu? Everton ile Newcastle maçı kadrosuna Cenk Tosun neden alınmadı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Cenk Tosun Everton'dan ayrılıyor mu? Everton ile Newcastle maçı kadrosuna Cenk Tosun neden alınmadı?

30.01.2021 17:46 | Son Güncelleme: 30.01.2021 17:49
Cenk Tosun Everton'dan ayrılıyor mu? Everton ile Newcastle maçı kadrosuna Cenk Tosun neden alınmadı?

Başarılı milli futbolcumuz Cenk Tosun Everton'dan ayrılıyor mu? Everton ile Newcastle maçı kadrosuna Cenk Tosun neden alınmadı? Konu ile ilgili detaylar haberimizde.

29 yaşındaki Santrafor mevkisinde oynayan futbolcu Cenk Tosun Everton'dan ayrılıyor mu? Everton ile Newcastlemaçı kadrosunaCenk Tosun neden alınmadı?

CENK TOSUN EVERTON'DAN AYRILIYOR MU?

Everton-Newcastle United maçının muhtemel listesi, başarılı isim Cenk Tosun'u almak isteyen takım Beşiktaş ve Galatasaray'ı sevindirdi. Oynanan maçta Cenk Tosun'un yer almaması Everton'da takımdan ayrılma ihtimalini güçlendirdi.Cenk Tosun 3 resmi maçta yer almamış oldu. Konu ile ilgili taraflardan herhangi bir açıklama gelmedi. Başarılı futbolcu;"Everton ile Beşiktaş'ın anlaşması halinde yeniden siyah beyazlı formayı giymeye hazırım. Sezon sonuna kadar Beşiktaş'a katkı sağlamak isterim. Eğer Everton transfere onay verirse benim için sorun olmaz" ifadelerini kullanmıştı.

EVERTON - NEWCASTLE MAÇI NE ZAMAN?

Everton ile Newcastle, İngiltere Premier Ligi maçında karşı karşıya geliyor. Saat 15:30'da başlayan müsabaka S Sport kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Selçuk Özdağ Meral Akşener Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Cem Yılmaz Demet Akalın Ceyda Düvenci
Spor Mesut Özil Erol Bulut Ünal Karaman Sofiane Feghouli İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Rusya Ankara Beşiktaş Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cenk Tosun Everton'dan ayrılıyor mu? Everton ile Newcastle maçı kadrosuna Cenk Tosun neden alınmadı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.1.2021 17:49:20. #1.15#
title