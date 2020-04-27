Cenk Tosun'dan tebrik araması Son şarkısı "Asla"yı geçtiğimiz günlerde müzikseverle buluşturan ve büyük bir beğeni toplayan KADR'ı ülkemizi yurt dışında temsil eden gururlarımızdan Cenk Tosun görüntülü arayarak tebrik edip özlem giderdi.

Cenk Tosun Ve Kadr Özlem Giderdi Milli futbolcuların da beğenerek dinlediği genç müzisyen KADR'a Cenk Tosun'dan destek araması geldi. Sağlık Çalışanları Yalnız Değil Zalim Dünya şarkısıyla listelerde haftalardır yerini koruyan KADR'ın karantina günlerinde yazdığı ve yurt içi ve yurt dışından birçok TikTok fenomeninin destek vermesiyle kliplendirdiği "Asla" şarkısının video klibi kısa sürede yüz binlerce tık aldı. Genç müzisyen KADR klibinde yer verdiği sağlık çalışanları görüntüleriyle onlara yalnız olmadıkları mesajını verdi. Kaynak: Bültenler