Cenk Tosun'dan tebrik araması
Son şarkısı "Asla"yı geçtiğimiz günlerde müzikseverle buluşturan ve büyük bir beğeni toplayan KADR'ı ülkemizi yurt dışında temsil eden gururlarımızdan Cenk Tosun görüntülü arayarak tebrik edip özlem giderdi.
27.04.2020 08:12 | Son Güncelleme: 27.04.2020 08:14
Cenk Tosun Ve Kadr Özlem Giderdi
Milli futbolcuların da beğenerek dinlediği genç müzisyen KADR'a Cenk Tosun'dan destek araması geldi.
Sağlık Çalışanları Yalnız Değil
Zalim Dünya şarkısıyla listelerde haftalardır yerini koruyan KADR'ın karantina günlerinde yazdığı ve yurt içi ve yurt dışından birçok TikTok fenomeninin destek vermesiyle kliplendirdiği "Asla" şarkısının video klibi kısa sürede yüz binlerce tık aldı. Genç müzisyen KADR klibinde yer verdiği sağlık çalışanları görüntüleriyle onlara yalnız olmadıkları mesajını verdi.
Kaynak: Bültenler