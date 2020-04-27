Cenk Tosun'dan sağlık çalışanlarına destek
İngiltere Preimer Lig ekiplerinden Crystal Palace takımında forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlık çalışanlarına destek verdi.
27.04.2020 10:30 | Son Güncelleme: 27.04.2020 10:30
İngiltere Preimer Lig ekiplerinden Crystal Palace takımında forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlık çalışanlarına destek verdi.
Bir sağlık çalışanın beyaz tulumunun arkasına 'Cenk Tosun 23' yazdığı fotoğrafı paylaşan milli futbolcu, "Hakkınızı ödeyemeyiz. Sizlere minnettarız" ifadelerine yer verdi. Bu paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.
(İHA)
Kaynak: İHA