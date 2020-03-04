Cenk Tosun'dan kötü haber
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Cenk Tosun'dan kötü haber

Crystal Palace forması terleten milli yıldız Cenk Tosun, dizinden sakatlandı.

04.03.2020 09:35 | Son Güncelleme: 04.03.2020 09:35
Cenk Tosun'dan kötü haber

forması terleten milli yıldız , dizinden sakatlandı. 6-7 ay sahalardan uzak kalması beklenen tecrübeli golcü, EURO 2020'de ay-yıldızlı formayı giyemeyecek.

A Milli Takımı'na bir kötü de Cenk Tosun'dan geldi. A Milli Takımı'nda Yusuf Yazıcı ve Merih Demiral'ın uzun süreli sakatlıklarına, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'da forma giyen Cenk Tosun da eklendi. İdmanda dizinden sakatlanan yıldız futbolcunun 6-7 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

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