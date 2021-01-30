Cenk Tosun'dan Beşiktaş paylaşımı
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Cenk Tosun'dan Beşiktaş paylaşımı

30.01.2021 22:41 | Son Güncelleme: 30.01.2021 22:45
Cenk Tosun'dan Beşiktaş paylaşımı

İngiltere Premier Lig ekibi Everton'dan Beşiktaş'a dönmek için artık saatleri sayan Cenk Tosun, siyah-beyazlı forma ve kupalı paylaşımda bulundu.

İngiltere Premier Lig ekibi Everton'dan Beşiktaş'a dönmek için artık saatleri sayan Cenk Tosun, siyah-beyazlı forma ve kupalı paylaşımda bulundu.

Ara transfer döneminde Beşiktaş'ın Everton'dan sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine katmak üzere anlaştığı Cenk Tosun, sosyal medya hesabından siyah-beyazlı taraftarları sevindirecek paylaşımda bulundu. 29 yaşındaki milli golcü, Beşiktaş formasıyla şampiyonluk kupasını kaldırdığı bir fotoğrafını, "Yeniden tarih yazmaya hazır mıyız?" mesajıyla paylaştı. Deneyimli futbolcunun paylaşımı kısa sürede çok sayıda kişi tarafından beğeni aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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